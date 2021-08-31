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Угловая шлифмашина Фиолент Т МШУ2-9-125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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Углошлифовальная машина ФИОЛЕНТ professional МШУ2-9-125 используется мастерами монтажного дела для обработки поверхностей: их шлифовки, полировки, удаления лакокрасочного покрытия. Она обладает системой плавного пуска и способна развивать скорость до 11 тысяч оборотов в минуту. Небольшой вес инструмента, мощность 900 Ватт и электронная регулировка скорости вращения диска позволяют быстро и качественно выполнять работу. Для безопасной эксплуатации шлифовальная машина оснащена системой защиты от перегрузок и двойной изоляцией привода. Оборудование блокировкой шпинделя предохраняет оператора при заклинивании оснастки. Для удобного использования инструмент имеет дополнительную рукоятку, которая может фиксироваться в одном из двух положений. Купить УШМ ФИОЛЕНТ МШУ2-9-125 можно для работы с камнем, мрамором, бетоном и металлом.
Преимущества болгарки ФИОЛЕНТ МШУ2-9-125:
- Мощность 900 Ватт;
- Надежный якорь двигателя;
- Плавный пуск;
- Защита от перегрузок;
- Система вентиляции;
- Фиксация шпинделя;
- Дополнительная рукоятка;
- Компактность;
- Малый вес.
Комплектация:
- Угловая шлифмашина;
- Боковая рукоятка;
- Специальный ключ;
- Защитный кожух;
- Инструкция пользователя;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.