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Угловая шлифмашина Фиолент Т МШУ2-9-125
5.0
1
3 369 ₽
3 984 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Фиолент Т МШУ2-9-125
Арт. Х12725402
5.0
1
Угловая шлифмашина Фиолент Т МШУ2-9-125
Угловая шлифмашина Фиолент Т МШУ2-9-125
Угловая шлифмашина Фиолент Т МШУ2-9-125
Угловая шлифмашина Фиолент Т МШУ2-9-125
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Фиолент Т МШУ2-9-125
Угловая шлифмашина Фиолент Т МШУ2-9-125
Угловая шлифмашина Фиолент Т МШУ2-9-125
Угловая шлифмашина Фиолент Т МШУ2-9-125

Угловая шлифмашина Фиолент Т МШУ2-9-125

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  • -615 ₽
3 369 ₽
3 984 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х12725402
5.0
1

Характеристики

Производитель
Фиолент
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Макс. число оборотов, об/мин
11000
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -615 ₽
3 369 ₽
3 984 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Углошлифовальная машина ФИОЛЕНТ professional МШУ2-9-125 используется мастерами монтажного дела для обработки поверхностей: их шлифовки, полировки, удаления лакокрасочного покрытия. Она обладает системой плавного пуска и способна развивать скорость до 11 тысяч оборотов в минуту. Небольшой вес инструмента, мощность 900 Ватт и электронная регулировка скорости вращения диска позволяют быстро и качественно выполнять работу. Для безопасной эксплуатации шлифовальная машина оснащена системой защиты от перегрузок и двойной изоляцией привода. Оборудование блокировкой шпинделя предохраняет оператора при заклинивании оснастки. Для удобного использования инструмент имеет дополнительную рукоятку, которая может фиксироваться в одном из двух положений. Купить УШМ ФИОЛЕНТ МШУ2-9-125 можно для работы с камнем, мрамором, бетоном и металлом.

    Преимущества болгарки ФИОЛЕНТ МШУ2-9-125:

    • Мощность 900 Ватт;
    • Надежный якорь двигателя;
    • Плавный пуск;
    • Защита от перегрузок;
    • Система вентиляции;
    • Фиксация шпинделя;
    • Дополнительная рукоятка;
    • Компактность;
    • Малый вес.

    Комплектация:

    • Угловая шлифмашина;
    • Боковая рукоятка;
    • Специальный ключ;
    • Защитный кожух;
    • Инструкция пользователя;
    • Гарантийный талон;
    • Упаковка.