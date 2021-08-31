Угловая шлифмашина Фиолент Т МШУ2-9-125

Углошлифовальная машина ФИОЛЕНТ professional МШУ2-9-125 используется мастерами монтажного дела для обработки поверхностей: их шлифовки, полировки, удаления лакокрасочного покрытия. Она обладает системой плавного пуска и способна развивать скорость до 11 тысяч оборотов в минуту. Небольшой вес инструмента, мощность 900 Ватт и электронная регулировка скорости вращения диска позволяют быстро и качественно выполнять работу. Для безопасной эксплуатации шлифовальная машина оснащена системой защиты от перегрузок и двойной изоляцией привода. Оборудование блокировкой шпинделя предохраняет оператора при заклинивании оснастки. Для удобного использования инструмент имеет дополнительную рукоятку, которая может фиксироваться в одном из двух положений. Купить УШМ ФИОЛЕНТ МШУ2-9-125 можно для работы с камнем, мрамором, бетоном и металлом.

Преимущества болгарки ФИОЛЕНТ МШУ2-9-125:

Мощность 900 Ватт;

Надежный якорь двигателя;

Плавный пуск;

Защита от перегрузок;

Система вентиляции;

Фиксация шпинделя;

Дополнительная рукоятка;

Компактность;

Малый вес.

Комплектация: