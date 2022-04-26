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Угловая шлифмашина Фиолент МШУ3-11-150
5.0
2
4 019 ₽
4 677 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ3-11-150
Арт. Х12725404
5.0
2
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ3-11-150
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ3-11-150
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ3-11-150
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ3-11-150
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ3-11-150
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ3-11-150
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ3-11-150
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ3-11-150

Угловая шлифмашина Фиолент МШУ3-11-150

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  • -658 ₽
4 019 ₽
4 677 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х12725404
5.0
2

Характеристики

Производитель
Фиолент
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Макс. число оборотов, об/мин
8600
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -658 ₽
4 019 ₽
4 677 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Угловая шлифмашина Фиолент МШУ3-11-150 имеет блокировку шпинделя, что способствует быстрой смене оснастки. Дополнительная рукоятка может устанавливаться в двух положениях. Имеется быстрый доступ к щеткам, поэтому заменить их можно самостоятельно, без обращения в сервисные центры. Кожух защищает пользователя от искр и пыли. Модель подходит как для зачистки, шлифовки и резки металла, так и для обработки бетона, камня, кирпича.

    Преимущества

    • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
    • Изделие имеет патент
    • Бронированные обмотки электропривода надежно защищены от воздействия пыли
    • Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
    • 2-х позиционная установка дополнительной ручки
    • Быстрый доступ к щеткам
    • Двойная изоляций привода
    • Корпус редуктора из алюминиевого сплава - для долгого срока службы