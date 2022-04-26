Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Изделие имеет патент

Бронированные обмотки электропривода надежно защищены от воздействия пыли

Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя

2-х позиционная установка дополнительной ручки

Быстрый доступ к щеткам

Двойная изоляций привода

Корпус редуктора из алюминиевого сплава - для долгого срока службы

Угловая шлифмашина Фиолент МШУ3-11-150 имеет блокировку шпинделя, что способствует быстрой смене оснастки. Дополнительная рукоятка может устанавливаться в двух положениях. Имеется быстрый доступ к щеткам, поэтому заменить их можно самостоятельно, без обращения в сервисные центры. Кожух защищает пользователя от искр и пыли. Модель подходит как для зачистки, шлифовки и резки металла, так и для обработки бетона, камня, кирпича.