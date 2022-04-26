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Угловая шлифмашина Фиолент МШУ3-11-150
Арт. Х12725404
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|8600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Фиолент МШУ3-11-150 имеет блокировку шпинделя, что способствует быстрой смене оснастки. Дополнительная рукоятка может устанавливаться в двух положениях. Имеется быстрый доступ к щеткам, поэтому заменить их можно самостоятельно, без обращения в сервисные центры. Кожух защищает пользователя от искр и пыли. Модель подходит как для зачистки, шлифовки и резки металла, так и для обработки бетона, камня, кирпича.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Изделие имеет патент
- Бронированные обмотки электропривода надежно защищены от воздействия пыли
- Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
- 2-х позиционная установка дополнительной ручки
- Быстрый доступ к щеткам
- Двойная изоляций привода
- Корпус редуктора из алюминиевого сплава - для долгого срока службы