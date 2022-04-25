Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М

Преимущества

Улучшенный электропривод и установка высококачественных комплектующих обеспечивают повышенный ресурс и надежность изделия

Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов для максимального удобства работы

Эргономичный дизайн изделия обеспечивает удобное управление и максимальный комфорт в работе

Выключатель с блокировкой от случайного включения повышает удобство и безопасность в работе

Фиксация выключателя в нажатом положении обеспечивает удобную работу в непрерывном режиме

3-х позиционное присоединение D-образной и дополнительной ручек обеспечивает надежное удержание электроинструмента, снижает усталость и напряжение в работе

Съемные крышки для быстрой замены и контроля износа щеток

Самоотключающиеся щетки предохраняют электропривод от выхода из строя при износе щеток

Удобная фиксация шпинделя позволяет быстро менять режущий инструмент

Полирователь по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М Мастер Ф0063 позволяет выполнять широкий спектр операций: обдирочные работы, черновая шлифовка бетона и штукатурки, шлифование защитного покрытия из термопластика, зачистка и т.д. Корпус редуктора изготовлен из алюминиевого сплава, что продлевает срок службы инструмента и повышает отвод тепла. Выключатель можно фиксировать во включенном положении, благодаря чему можно проводить непрерывные работы. Для поддержания чистоты на рабочем месте предусмотрена возможность подключения пылесоса.