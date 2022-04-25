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Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М
Арт. Х12725406
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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Быстрозажимная гайка SDS
|Нет
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- Полирователь по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М Мастер Ф0063 позволяет выполнять широкий спектр операций: обдирочные работы, черновая шлифовка бетона и штукатурки, шлифование защитного покрытия из термопластика, зачистка и т.д. Корпус редуктора изготовлен из алюминиевого сплава, что продлевает срок службы инструмента и повышает отвод тепла. Выключатель можно фиксировать во включенном положении, благодаря чему можно проводить непрерывные работы. Для поддержания чистоты на рабочем месте предусмотрена возможность подключения пылесоса.
Преимущества
- Улучшенный электропривод и установка высококачественных комплектующих обеспечивают повышенный ресурс и надежность изделия
- Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов для максимального удобства работы
- Эргономичный дизайн изделия обеспечивает удобное управление и максимальный комфорт в работе
- Выключатель с блокировкой от случайного включения повышает удобство и безопасность в работе
- Фиксация выключателя в нажатом положении обеспечивает удобную работу в непрерывном режиме
- 3-х позиционное присоединение D-образной и дополнительной ручек обеспечивает надежное удержание электроинструмента, снижает усталость и напряжение в работе
- Съемные крышки для быстрой замены и контроля износа щеток
- Самоотключающиеся щетки предохраняют электропривод от выхода из строя при износе щеток
- Удобная фиксация шпинделя позволяет быстро менять режущий инструмент