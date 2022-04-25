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Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М
4.5
2
7 329 ₽
10 121 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
  • Персональная скидка
Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М
Арт. Х12725406
4.5
2
Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М
Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М
Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М
Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М
Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М
Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М
Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М
Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М
Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М
  • Персональная скидка
Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М
Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М
Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М
Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М
Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М
Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М
Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М
Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М
Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М

Углошлифовальная машина по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 792 ₽
7 329 ₽
10 121 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. Х12725406
4.5
2

Характеристики

Производитель
Фиолент
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Быстрозажимная гайка SDS
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 792 ₽
7 329 ₽
10 121 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Полирователь по бетону Фиолент МШУ8-14-125 М Мастер Ф0063 позволяет выполнять широкий спектр операций: обдирочные работы, черновая шлифовка бетона и штукатурки, шлифование защитного покрытия из термопластика, зачистка и т.д. Корпус редуктора изготовлен из алюминиевого сплава, что продлевает срок службы инструмента и повышает отвод тепла. Выключатель можно фиксировать во включенном положении, благодаря чему можно проводить непрерывные работы. Для поддержания чистоты на рабочем месте предусмотрена возможность подключения пылесоса.

    Преимущества

    • Улучшенный электропривод и установка высококачественных комплектующих обеспечивают повышенный ресурс и надежность изделия
    • Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов для максимального удобства работы
    • Эргономичный дизайн изделия обеспечивает удобное управление и максимальный комфорт в работе
    • Выключатель с блокировкой от случайного включения повышает удобство и безопасность в работе
    • Фиксация выключателя в нажатом положении обеспечивает удобную работу в непрерывном режиме
    • 3-х позиционное присоединение D-образной и дополнительной ручек обеспечивает надежное удержание электроинструмента, снижает усталость и напряжение в работе
    • Съемные крышки для быстрой замены и контроля износа щеток
    • Самоотключающиеся щетки предохраняют электропривод от выхода из строя при износе щеток
    • Удобная фиксация шпинделя позволяет быстро менять режущий инструмент