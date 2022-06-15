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Угловая шлифмашина Hikoki G 13SR4
5.0
3
4 560 ₽
4 929 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Hikoki G 13SR4
    Арт. О00000005876
    5.0
    3
    Угловая шлифмашина Hikoki G 13SR4

      Угловая шлифмашина Hikoki G 13SR4

      • -369 ₽
      4 560 ₽
      4 929 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005876
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Hikoki
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -369 ₽
      4 560 ₽
      4 929 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Болгарку Hikoki купить стоит преимущественно для бытового пользования. Это предельно удобная и компактная шлифовальная машина, полезная для повседневной работы. С ее помощью режут, шлифуют и полируют поверхности самого разного состава: деревянные, из древесно-стружечных плит, пластмассы и даже металлических листов. Машина обладает защитным кожухом для диска, что предотвращает не только травмы рук, но и попадание искр, а также летящей стружки и пыли в лицо. Двигатель производительностью выше семисот Ватт оснащен системой охлаждения для предохранения от перегрева, а шпиндель - механизмом блокировки для упрощения смены шлифовальных дисков. Корпус инструмента не имеет большого размера, поэтому его комфортно держать в руках. Для большего удобства имеется дополнительная рукоятка, которую можно устанавливать как слева, так и справа. Выключатель ползункового типа расположен прямо под рукой, и его не нужно постоянно удерживать - достаточно зафиксировать во включенном положении.

        Преимущества УШМ болгарки Hikoki:

        • Практичный;
        • Безопасный;
        • Производительный;
        • Универсальный.

        Комплектация:

        • Угловая шлифмашина;
        • Зажимная гайка;
        • Защитный кожух;
        • Боковая рукоятка;
        • Ключ;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Упаковка.