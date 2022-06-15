Угловая шлифмашина Hikoki G 13SR4
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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Болгарку Hikoki купить стоит преимущественно для бытового пользования. Это предельно удобная и компактная шлифовальная машина, полезная для повседневной работы. С ее помощью режут, шлифуют и полируют поверхности самого разного состава: деревянные, из древесно-стружечных плит, пластмассы и даже металлических листов. Машина обладает защитным кожухом для диска, что предотвращает не только травмы рук, но и попадание искр, а также летящей стружки и пыли в лицо. Двигатель производительностью выше семисот Ватт оснащен системой охлаждения для предохранения от перегрева, а шпиндель - механизмом блокировки для упрощения смены шлифовальных дисков. Корпус инструмента не имеет большого размера, поэтому его комфортно держать в руках. Для большего удобства имеется дополнительная рукоятка, которую можно устанавливать как слева, так и справа. Выключатель ползункового типа расположен прямо под рукой, и его не нужно постоянно удерживать - достаточно зафиксировать во включенном положении.
Преимущества УШМ болгарки Hikoki:
- Практичный;
- Безопасный;
- Производительный;
- Универсальный.
Комплектация:
- Угловая шлифмашина;
- Зажимная гайка;
- Защитный кожух;
- Боковая рукоятка;
- Ключ;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.