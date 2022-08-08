Шлифмашина угловая Hitachi G12SR3+промо диск Carat
Арт. Х12725422
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Hitachi G12SR3 предназначена для выполнения таких работ, как шлифовка, зачистка поверхностей и резка деталей из различных материалов. Быструю и безопасную смену шлифовальных кругов обеспечивает кнопка блокировки шпинделя. Ползунковый выключатель смещен вперед к редуктору. Эта особенность позволяет держать инструмент одной рукой, одновременно управляя выключателем при помощи большого пальца. В комплект поставки входит алмазный диск Carat, поэтому можно приступать к работе сразу после покупки.
Преимущества
- Компактные габариты и малый вес - для неутомительной работы с угловой шлифмашиной Hitachi G12SR3
- Защита от перегрузок
- Небольшие габариты и вес делают работу с инструментом более комфортной
- Инструмент оснащен кожухом - для защиты пользователя от искр и пыли
- Дополнительная рукоятка может устанавливаться с левой и правой стороны
- В комплект входит алмазный диск Carat
- Защита двигателя от пыли