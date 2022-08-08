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Шлифмашина угловая Hitachi G12SR3+промо диск Carat
4.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Hitachi G12SR3+промо диск Carat
    Арт. Х12725422
    4.0
    1
    Шлифмашина угловая Hitachi G12SR3+промо диск Carat
    Шлифмашина угловая Hitachi G12SR3+промо диск Carat
    Шлифмашина угловая Hitachi G12SR3+промо диск Carat
      Шлифмашина угловая Hitachi G12SR3+промо диск Carat
      Шлифмашина угловая Hitachi G12SR3+промо диск Carat
      Шлифмашина угловая Hitachi G12SR3+промо диск Carat

      Шлифмашина угловая Hitachi G12SR3+промо диск Carat

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12725422
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Hitachi G12SR3 предназначена для выполнения таких работ, как шлифовка, зачистка поверхностей и резка деталей из различных материалов. Быструю и безопасную смену шлифовальных кругов обеспечивает кнопка блокировки шпинделя. Ползунковый выключатель смещен вперед к редуктору. Эта особенность позволяет держать инструмент одной рукой, одновременно управляя выключателем при помощи большого пальца. В комплект поставки входит алмазный диск Carat, поэтому можно приступать к работе сразу после покупки.

        Преимущества

        • Компактные габариты и малый вес - для неутомительной работы с угловой шлифмашиной Hitachi G12SR3
        • Защита от перегрузок
        • Небольшие габариты и вес делают работу с инструментом более комфортной
        • Инструмент оснащен кожухом - для защиты пользователя от искр и пыли
        • Дополнительная рукоятка может устанавливаться с левой и правой стороны
        • В комплект входит алмазный диск Carat
        • Защита двигателя от пыли