Шлифмашина угловая Hitachi G12SR3+промо диск Carat

Преимущества

Компактные габариты и малый вес - для неутомительной работы с угловой шлифмашиной Hitachi G12SR3

Защита от перегрузок

Небольшие габариты и вес делают работу с инструментом более комфортной

Инструмент оснащен кожухом - для защиты пользователя от искр и пыли

Дополнительная рукоятка может устанавливаться с левой и правой стороны

В комплект входит алмазный диск Carat

Защита двигателя от пыли

Угловая шлифмашина Hitachi G12SR3 предназначена для выполнения таких работ, как шлифовка, зачистка поверхностей и резка деталей из различных материалов. Быструю и безопасную смену шлифовальных кругов обеспечивает кнопка блокировки шпинделя. Ползунковый выключатель смещен вперед к редуктору. Эта особенность позволяет держать инструмент одной рукой, одновременно управляя выключателем при помощи большого пальца. В комплект поставки входит алмазный диск Carat, поэтому можно приступать к работе сразу после покупки.