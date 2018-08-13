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Шлифмашина угловая Hitachi G12SR4+промо диск Carat
4.5
2
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Hitachi G12SR4+промо диск Carat
    Арт. Х12725480
    4.5
    2
    Шлифмашина угловая Hitachi G12SR4+промо диск Carat
    Шлифмашина угловая Hitachi G12SR4+промо диск Carat
    Шлифмашина угловая Hitachi G12SR4+промо диск Carat
    Шлифмашина угловая Hitachi G12SR4+промо диск Carat
    Шлифмашина угловая Hitachi G12SR4+промо диск Carat
    Шлифмашина угловая Hitachi G12SR4+промо диск Carat
    Шлифмашина угловая Hitachi G12SR4+промо диск Carat
      Шлифмашина угловая Hitachi G12SR4+промо диск Carat
      Шлифмашина угловая Hitachi G12SR4+промо диск Carat
      Шлифмашина угловая Hitachi G12SR4+промо диск Carat
      Шлифмашина угловая Hitachi G12SR4+промо диск Carat
      Шлифмашина угловая Hitachi G12SR4+промо диск Carat
      Шлифмашина угловая Hitachi G12SR4+промо диск Carat
      Шлифмашина угловая Hitachi G12SR4+промо диск Carat

      Шлифмашина угловая Hitachi G12SR4+промо диск Carat

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12725480
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифовальная машина G 12SR4 специально разработана для качественной и комфортной обработки плотных материалов. С ее помощью можно разрезать плотные материалы (бетон, камень), производить чистовую обработку металлических изделий, шлифовать сварные сечения, а также поверхности, выполненные из кирпича, шифера, пластмасс, мрамора и др. Болгарка G 12 SR4 рассчитана на работу с режущим диском диаметром 115 мм. Электроинструмент обладает всем необходимым для комфортного и безопасного использования.

        Преимущества

        • Поставляется с алмазным диском Carat
        • Небольшие размеры и малый вес 1,8 кг
        • Удобное расположение ползункового выключателя
        • Комфортная работа в различных пространственных положениях
        • Ударопрочное исполнение корпуса
        • Рабочая оснастка меняется в пару движений с помощью кнопки блокировки шпинделя
        • Надежная защита от перегрузок
        • Высокая безопасность пользователя
        • Внутренние детали электроинструмента надежно защищены от попадания пыли
        • Увеличенный рабочий ресурс
        • У модели болгарки Hitachi G 12SR4 выгодная цена