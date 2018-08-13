Шлифмашина угловая Hitachi G12SR4+промо диск Carat
Арт. Х12725480
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифовальная машина G 12SR4 специально разработана для качественной и комфортной обработки плотных материалов. С ее помощью можно разрезать плотные материалы (бетон, камень), производить чистовую обработку металлических изделий, шлифовать сварные сечения, а также поверхности, выполненные из кирпича, шифера, пластмасс, мрамора и др. Болгарка G 12 SR4 рассчитана на работу с режущим диском диаметром 115 мм. Электроинструмент обладает всем необходимым для комфортного и безопасного использования.
Преимущества
- Поставляется с алмазным диском Carat
- Небольшие размеры и малый вес 1,8 кг
- Удобное расположение ползункового выключателя
- Комфортная работа в различных пространственных положениях
- Ударопрочное исполнение корпуса
- Рабочая оснастка меняется в пару движений с помощью кнопки блокировки шпинделя
- Надежная защита от перегрузок
- Высокая безопасность пользователя
- Внутренние детали электроинструмента надежно защищены от попадания пыли
- Увеличенный рабочий ресурс
- У модели болгарки Hitachi G 12SR4 выгодная цена