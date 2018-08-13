Шлифмашина угловая Hitachi G12SR4+промо диск Carat

Преимущества

Поставляется с алмазным диском Carat

Небольшие размеры и малый вес 1,8 кг

Удобное расположение ползункового выключателя

Комфортная работа в различных пространственных положениях

Ударопрочное исполнение корпуса

Рабочая оснастка меняется в пару движений с помощью кнопки блокировки шпинделя

Надежная защита от перегрузок

Высокая безопасность пользователя

Внутренние детали электроинструмента надежно защищены от попадания пыли

Увеличенный рабочий ресурс

У модели болгарки Hitachi G 12SR4 выгодная цена

Угловая шлифовальная машина G 12SR4 специально разработана для качественной и комфортной обработки плотных материалов. С ее помощью можно разрезать плотные материалы (бетон, камень), производить чистовую обработку металлических изделий, шлифовать сварные сечения, а также поверхности, выполненные из кирпича, шифера, пластмасс, мрамора и др. Болгарка G 12 SR4 рассчитана на работу с режущим диском диаметром 115 мм. Электроинструмент обладает всем необходимым для комфортного и безопасного использования.