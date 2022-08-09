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Шлифмашина угловая Hitachi G13SB3
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Hitachi G13SB3
    Арт. Х12267
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Hitachi G13SB3
    Шлифмашина угловая Hitachi G13SB3
      Шлифмашина угловая Hitachi G13SB3
      Шлифмашина угловая Hitachi G13SB3

      Шлифмашина угловая Hitachi G13SB3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12267
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Hitachi G13SB3 применяется для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу, кирпичу и бетону. Применяется в строительно-ремонтных работах. Надежный двигатель мощностью 1300 Вт позволяет выполнять работы с различными видами материалов. Корпус с улучшенной эргономикой делает работу с инструментом более комфортной.

        Преимущества

        • Удобное удержание. Корпус инструмента оснащен мягким покрытием для комфортной работы и надежного удержания
        • Надежное управление. Дополнительная рукоятка обеспечивает удобный хват и надежное управление угловой шлифмашиной Hitachi G13SB3
        • Долговечность. Металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы инструмента
        • Безопасная смена оснастки. Шлифмашина оснащена кнопкой блокировки шпинделя для быстрой и безопасной замены шлифкругов
        • Корпус с улучшенной эргономикой делает работу с инструментом более комфортной
        • Компактные габариты и малый вес
        • Защита от перегрузок
        • Двигатель мощностью 1300 Вт
        • Защита двигателя от пыли