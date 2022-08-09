Шлифмашина угловая Hitachi G 13SB3 в кейсе

Преимущества

Удобное удержание. Корпус инструмента оснащен мягким покрытием для комфортной работы и надежного удержания

Надежное управление. Дополнительная рукоятка обеспечивает удобный хват и надежное управление угловой шлифмашиной Hitachi G13SB3

Долговечность. Металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы инструмента

Безопасная смена оснастки. Шлифмашина оснащена кнопкой блокировки шпинделя для быстрой и безопасной замены шлифкругов

Корпус с улучшенной эргономикой делает работу с инструментом более комфортной

Компактные габариты и малый вес

Защита от перегрузок

Двигатель мощностью 1300 Вт

Защита двигателя от пыли

Угловая шлифмашина Hitachi G13SB3 применяется для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу, кирпичу и бетону. Применяется в строительно-ремонтных работах. Надежный двигатель мощностью 1300 Вт позволяет выполнять работы с различными видами материалов. Корпус с улучшенной эргономикой делает работу с инструментом более комфортной.