Шлифмашина угловая Hitachi G 13SB3 в кейсе
Арт. Х11712
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Hitachi G13SB3 применяется для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу, кирпичу и бетону. Применяется в строительно-ремонтных работах. Надежный двигатель мощностью 1300 Вт позволяет выполнять работы с различными видами материалов. Корпус с улучшенной эргономикой делает работу с инструментом более комфортной.
Преимущества
- Удобное удержание. Корпус инструмента оснащен мягким покрытием для комфортной работы и надежного удержания
- Надежное управление. Дополнительная рукоятка обеспечивает удобный хват и надежное управление угловой шлифмашиной Hitachi G13SB3
- Долговечность. Металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы инструмента
- Безопасная смена оснастки. Шлифмашина оснащена кнопкой блокировки шпинделя для быстрой и безопасной замены шлифкругов
- Корпус с улучшенной эргономикой делает работу с инструментом более комфортной
- Компактные габариты и малый вес
- Защита от перегрузок
- Двигатель мощностью 1300 Вт
- Защита двигателя от пыли