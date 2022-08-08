Шлифмашина угловая Hitachi G 13SD
Арт. Х12210
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Hitachi G13SD применяется для шлифовальных и обдирочных работ на различной поверхности, а также для резки металлических конструкций. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 800 Вт. Дополнительная рукоятка устанавливается в двух положениях - для более удобной работы в труднодоступных местах.
Преимущества
- Удобное управление. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныHitachi G13SD фиксируется в двух положениях - с левой и правой стороны
- Легкая смена оснастки. Возможность блокировки шпинделя позволяет легко и безопасно сменять диски
- Безопасность. Предусмотрен включатель с блокировкой от случайного запуска шлифмашины
- Большая мощность - 800 Вт
- Легкий и компактный инструмент
- Удобное использование и легкое обслуживание
- Пылезащитные подшипники (лабиринтные уплотнения сальников)
- Особо плоская верхняя часть приводного механизма - для работы в труднодоступных местах
- Большой ресурс щеток и сопротивляемость двигателя перегрузкам