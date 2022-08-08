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Шлифмашина угловая Hitachi G 13SD
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Hitachi G 13SD
    Арт. Х12210
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Hitachi G 13SD
    Шлифмашина угловая Hitachi G 13SD
    Шлифмашина угловая Hitachi G 13SD
    Шлифмашина угловая Hitachi G 13SD
    Шлифмашина угловая Hitachi G 13SD
      Шлифмашина угловая Hitachi G 13SD
      Шлифмашина угловая Hitachi G 13SD
      Шлифмашина угловая Hitachi G 13SD
      Шлифмашина угловая Hitachi G 13SD
      Шлифмашина угловая Hitachi G 13SD

      Шлифмашина угловая Hitachi G 13SD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12210
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Hitachi G13SD применяется для шлифовальных и обдирочных работ на различной поверхности, а также для резки металлических конструкций. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 800 Вт. Дополнительная рукоятка устанавливается в двух положениях - для более удобной работы в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Удобное управление. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныHitachi G13SD фиксируется в двух положениях - с левой и правой стороны
        • Легкая смена оснастки. Возможность блокировки шпинделя позволяет легко и безопасно сменять диски
        • Безопасность. Предусмотрен включатель с блокировкой от случайного запуска шлифмашины
        • Большая мощность - 800 Вт
        • Легкий и компактный инструмент
        • Удобное использование и легкое обслуживание
        • Пылезащитные подшипники (лабиринтные уплотнения сальников)
        • Особо плоская верхняя часть приводного механизма - для работы в труднодоступных местах
        • Большой ресурс щеток и сопротивляемость двигателя перегрузкам