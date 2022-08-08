Шлифмашина угловая Hitachi G 13SD

Преимущества

Удобное управление. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныHitachi G13SD фиксируется в двух положениях - с левой и правой стороны

Легкая смена оснастки. Возможность блокировки шпинделя позволяет легко и безопасно сменять диски

Безопасность. Предусмотрен включатель с блокировкой от случайного запуска шлифмашины

Большая мощность - 800 Вт

Легкий и компактный инструмент

Удобное использование и легкое обслуживание

Пылезащитные подшипники (лабиринтные уплотнения сальников)

Особо плоская верхняя часть приводного механизма - для работы в труднодоступных местах

Большой ресурс щеток и сопротивляемость двигателя перегрузкам

Угловая шлифмашина Hitachi G13SD применяется для шлифовальных и обдирочных работ на различной поверхности, а также для резки металлических конструкций. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 800 Вт. Дополнительная рукоятка устанавливается в двух положениях - для более удобной работы в труднодоступных местах.