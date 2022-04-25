Угловая шлифмашина Hitachi HTC-G12SR4-NU + Алмазный диск Carat
Арт. Х12725462
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Hitachi HTC-G12SR4-NU применяется для шлифования, полирования и резки конструкций из различных материалов. Диск прикрыт специальным кожухом, который предохраняет инструмент от попадания абразивной пыли и защищает пользователя от искр. Вентиляционные отверстия на корпусе шлифмашины охлаждают двигатель, что увеличивает его рабочий ресурс. Боковая рукоятка позволяет работать с инструментом как с правой, так и с левой стороны.
Преимущества
- Дополнительная двухпозиционная рукоятка
- Блокировка шпинделя для быстрой замены дисков
- Часть корпуса обрезинена, что обеспечивает комфортный захват
- Малый вес и небольшие габаритные размеры Hitachi HTC-G12SR4-NU позволяют применять ее в различных положениях