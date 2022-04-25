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Угловая шлифмашина Hitachi HTC-G12SR4-NU + Алмазный диск Carat
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Hitachi HTC-G12SR4-NU + Алмазный диск Carat
    Арт. Х12725462
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Hitachi HTC-G12SR4-NU + Алмазный диск Carat
    Угловая шлифмашина Hitachi HTC-G12SR4-NU + Алмазный диск Carat
    Угловая шлифмашина Hitachi HTC-G12SR4-NU + Алмазный диск Carat
    Угловая шлифмашина Hitachi HTC-G12SR4-NU + Алмазный диск Carat
    Угловая шлифмашина Hitachi HTC-G12SR4-NU + Алмазный диск Carat
    Угловая шлифмашина Hitachi HTC-G12SR4-NU + Алмазный диск Carat
      Угловая шлифмашина Hitachi HTC-G12SR4-NU + Алмазный диск Carat
      Угловая шлифмашина Hitachi HTC-G12SR4-NU + Алмазный диск Carat
      Угловая шлифмашина Hitachi HTC-G12SR4-NU + Алмазный диск Carat
      Угловая шлифмашина Hitachi HTC-G12SR4-NU + Алмазный диск Carat
      Угловая шлифмашина Hitachi HTC-G12SR4-NU + Алмазный диск Carat
      Угловая шлифмашина Hitachi HTC-G12SR4-NU + Алмазный диск Carat

      Угловая шлифмашина Hitachi HTC-G12SR4-NU + Алмазный диск Carat

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12725462
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Hitachi HTC-G12SR4-NU применяется для шлифования, полирования и резки конструкций из различных материалов. Диск прикрыт специальным кожухом, который предохраняет инструмент от попадания абразивной пыли и защищает пользователя от искр. Вентиляционные отверстия на корпусе шлифмашины охлаждают двигатель, что увеличивает его рабочий ресурс. Боковая рукоятка позволяет работать с инструментом как с правой, так и с левой стороны.

        Преимущества

        • Дополнительная двухпозиционная рукоятка
        • Блокировка шпинделя для быстрой замены дисков
        • Часть корпуса обрезинена, что обеспечивает комфортный захват
        • Малый вес и небольшие габаритные размеры Hitachi HTC-G12SR4-NU позволяют применять ее в различных положениях