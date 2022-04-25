Угловая шлифмашина Hitachi HTC-G12SR4-NU + Алмазный диск Carat

Преимущества

Дополнительная двухпозиционная рукоятка

Блокировка шпинделя для быстрой замены дисков

Часть корпуса обрезинена, что обеспечивает комфортный захват

Малый вес и небольшие габаритные размеры Hitachi HTC-G12SR4-NU позволяют применять ее в различных положениях

Угловая шлифмашина Hitachi HTC-G12SR4-NU применяется для шлифования, полирования и резки конструкций из различных материалов. Диск прикрыт специальным кожухом, который предохраняет инструмент от попадания абразивной пыли и защищает пользователя от искр. Вентиляционные отверстия на корпусе шлифмашины охлаждают двигатель, что увеличивает его рабочий ресурс. Боковая рукоятка позволяет работать с инструментом как с правой, так и с левой стороны.