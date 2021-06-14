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Угловая шлифмашина Hitachi G13SS2-NU + алмазный диск Carat
4.7
3
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Hitachi G13SS2-NU + алмазный диск Carat
    Арт. Х12725461
    4.7
    3
    Угловая шлифмашина Hitachi G13SS2-NU + алмазный диск Carat
    Угловая шлифмашина Hitachi G13SS2-NU + алмазный диск Carat
    Угловая шлифмашина Hitachi G13SS2-NU + алмазный диск Carat
    Угловая шлифмашина Hitachi G13SS2-NU + алмазный диск Carat
      Угловая шлифмашина Hitachi G13SS2-NU + алмазный диск Carat
      Угловая шлифмашина Hitachi G13SS2-NU + алмазный диск Carat
      Угловая шлифмашина Hitachi G13SS2-NU + алмазный диск Carat
      Угловая шлифмашина Hitachi G13SS2-NU + алмазный диск Carat

      Угловая шлифмашина Hitachi G13SS2-NU + алмазный диск Carat

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12725461
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Hitachi G13SS2-NU может применяться в строительных работах для шлифовки, резки или очистки металлических изделий. Возможна фиксация выключателя во включенном состоянии для продолжительных работ.
        Инструмент оснащен кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли. В комплект входит диск, что позволяет приступать к работе сразу после покупки.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Кожух - для защиты от пыли и искр
        • Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Hitachi G13SS2-NU
        • Алмазный диск Carat в комплекте