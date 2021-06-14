Угловая шлифмашина Hitachi G13SS2-NU + алмазный диск Carat

Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Кожух - для защиты от пыли и искр

Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Hitachi G13SS2-NU

Алмазный диск Carat в комплекте

Угловая шлифмашина Hitachi G13SS2-NU может применяться в строительных работах для шлифовки, резки или очистки металлических изделий. Возможна фиксация выключателя во включенном состоянии для продолжительных работ.Инструмент оснащен кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли. В комплект входит диск, что позволяет приступать к работе сразу после покупки.