Угловая шлифмашина Hitachi G13SS2-NU + алмазный диск Carat
Арт. Х12725461
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|11500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Hitachi G13SS2-NU может применяться в строительных работах для шлифовки, резки или очистки металлических изделий. Возможна фиксация выключателя во включенном состоянии для продолжительных работ.
Инструмент оснащен кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли. В комплект входит диск, что позволяет приступать к работе сразу после покупки.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Кожух - для защиты от пыли и искр
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Hitachi G13SS2-NU
- Алмазный диск Carat в комплекте