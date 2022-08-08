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Шлифмашина угловая Hitachi G 13V
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Hitachi G 13V
    Арт. Х12441
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Hitachi G 13V
    Шлифмашина угловая Hitachi G 13V
    Шлифмашина угловая Hitachi G 13V
      Шлифмашина угловая Hitachi G 13V
      Шлифмашина угловая Hitachi G 13V
      Шлифмашина угловая Hitachi G 13V

      Шлифмашина угловая Hitachi G 13V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12441
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Расширенные функции управления делают шлифовальную машину HITACHI G13V особенно точным и надежным инструментом. Электронная система поддержания числа оборотов обеспечивает стабильность работы. Автоматический плавный пуск предотвращает рывок инструмента при старте двигателя.

        Преимущества

        • Двигатель мощностью 1110 Вт защищен от перегрузок
        • Регулировочное колесо позволяет плавно менять скорость работы в пределах 2800-10000 об./мин, что позволяет обрабатывать различные материалы
        • Скорость работы двигателя поддерживается электроникой
        • Защитный кожух обеспечивает безопасное использование инструмента