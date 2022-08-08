Шлифмашина угловая Hitachi G 13V

Преимущества

Двигатель мощностью 1110 Вт защищен от перегрузок

Регулировочное колесо позволяет плавно менять скорость работы в пределах 2800-10000 об./мин, что позволяет обрабатывать различные материалы

Скорость работы двигателя поддерживается электроникой

Защитный кожух обеспечивает безопасное использование инструмента

Расширенные функции управления делают шлифовальную машину HITACHI G13V особенно точным и надежным инструментом. Электронная система поддержания числа оборотов обеспечивает стабильность работы. Автоматический плавный пуск предотвращает рывок инструмента при старте двигателя.