Шлифмашина угловая Hitachi G 13V
Арт. Х12441
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Расширенные функции управления делают шлифовальную машину HITACHI G13V особенно точным и надежным инструментом. Электронная система поддержания числа оборотов обеспечивает стабильность работы. Автоматический плавный пуск предотвращает рывок инструмента при старте двигателя.
Преимущества
- Двигатель мощностью 1110 Вт защищен от перегрузок
- Регулировочное колесо позволяет плавно менять скорость работы в пределах 2800-10000 об./мин, что позволяет обрабатывать различные материалы
- Скорость работы двигателя поддерживается электроникой
- Защитный кожух обеспечивает безопасное использование инструмента