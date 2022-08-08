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Шлифмашина угловая Hitachi G18ST
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Hitachi G18ST
    Арт. Х12725391
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Hitachi G18ST
    Шлифмашина угловая Hitachi G18ST
    Шлифмашина угловая Hitachi G18ST
    Шлифмашина угловая Hitachi G18ST
      Шлифмашина угловая Hitachi G18ST
      Шлифмашина угловая Hitachi G18ST
      Шлифмашина угловая Hitachi G18ST
      Шлифмашина угловая Hitachi G18ST

      Шлифмашина угловая Hitachi G18ST

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12725391
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Hitachi G18ST применяется в строительстве и ремонтных работах для шлифования, зачистки и резки различных материалов. Дополнительная рукоятка регулируется в двух положениях, что обеспечивает комфортную работу пользователя. Кожух защищает от искр и пыли. Модель укомплектована боковой рукояткой для более надежной и точной работы.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Эффективное охлаждение обмотки статора - для долгого срока службы углошлифовальной машины Hitachi G18ST
        • Лабиринтная конструкция - для защиты мотора от пыли и мусора
        • Удобный большой выключатель - для удобного управления
        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
        • Кожух - для защиты от искр и пыли
        • Диаметр сердечника статора уменьшен на 6 мм (у новых моделей 88 мм)