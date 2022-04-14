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Угловая шлифмашина Hitachi G18ST + алмазный диск Carat
4.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Hitachi G18ST + алмазный диск Carat
    Арт. Х12725430
    4.0
    1
    Угловая шлифмашина Hitachi G18ST + алмазный диск Carat

      Угловая шлифмашина Hitachi G18ST + алмазный диск Carat

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725430
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Hitachi G18ST + алмазный диск Carat применяется в строительстве и ремонтных работах для шлифования, зачистки и резки различных материалов. Дополнительная рукоятка регулируется в двух положениях, что обеспечивает комфортную работу пользователя. Кожух защищает от искр и пыли. Модель укомплектована боковой рукояткой для более надежной и точной работы.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Эффективное охлаждение обмотки статора - для долгого срока службы углошлифовальной машины Hitachi G18ST
        • Лабиринтная конструкция - для защиты мотора от пыли и мусора
        • Удобный большой выключатель - для удобного управления
        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
        • Кожух - для защиты от искр и пыли
        • Диаметр сердечника статора уменьшен на 6 мм (у новых моделей 88 мм)