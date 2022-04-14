Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Эффективное охлаждение обмотки статора - для долгого срока службы углошлифовальной машины Hitachi G18ST

Лабиринтная конструкция - для защиты мотора от пыли и мусора

Удобный большой выключатель - для удобного управления

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Кожух - для защиты от искр и пыли

Диаметр сердечника статора уменьшен на 6 мм (у новых моделей 88 мм)

Угловая шлифмашина Hitachi G18ST + алмазный диск Carat применяется в строительстве и ремонтных работах для шлифования, зачистки и резки различных материалов. Дополнительная рукоятка регулируется в двух положениях, что обеспечивает комфортную работу пользователя. Кожух защищает от искр и пыли. Модель укомплектована боковой рукояткой для более надежной и точной работы.