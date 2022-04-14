Угловая шлифмашина Hitachi G18ST + алмазный диск Carat
Арт. Х12725430
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|8500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Hitachi G18ST + алмазный диск Carat применяется в строительстве и ремонтных работах для шлифования, зачистки и резки различных материалов. Дополнительная рукоятка регулируется в двух положениях, что обеспечивает комфортную работу пользователя. Кожух защищает от искр и пыли. Модель укомплектована боковой рукояткой для более надежной и точной работы.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Эффективное охлаждение обмотки статора - для долгого срока службы углошлифовальной машины Hitachi G18ST
- Лабиринтная конструкция - для защиты мотора от пыли и мусора
- Удобный большой выключатель - для удобного управления
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
- Кожух - для защиты от искр и пыли
- Диаметр сердечника статора уменьшен на 6 мм (у новых моделей 88 мм)