Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифмашина угловая Hitachi G23MRU
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Hitachi G23MRU
    Арт. Х11522
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Hitachi G23MRU
    Шлифмашина угловая Hitachi G23MRU
    Шлифмашина угловая Hitachi G23MRU
    Шлифмашина угловая Hitachi G23MRU
      Шлифмашина угловая Hitachi G23MRU
      Шлифмашина угловая Hitachi G23MRU
      Шлифмашина угловая Hitachi G23MRU
      Шлифмашина угловая Hitachi G23MRU

      Шлифмашина угловая Hitachi G23MRU

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11522
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Hitachi G23MRU применяется для выполнения сложных работ, таких как шлифовка, обдирка, резка и зачистка металлических конструкций, изделий из камня, бетона и кирпича. Надежный двигатель мощностью 2500 Вт обеспечивает эффективную работу инструмента, диск диаметром 230 мм - для оптимальной обработки больших поверхностей. Инструмент оснащен антивибрационной боковой рукояткой для неутомительной работы.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныHitachi G23MRU с системой снижения уровня вибрации делает работу более удобной
        • Удобство работы. Узкий корпус редуктора обеспечивает удобство работ в труднодоступных местах
        • Безопасная смена оснастки. Для быстрой и безопасной смены шлифовальных дисков инструмент оснащен кнопкой блокировки шпинделя
        • Охлаждение. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение самых нагретых зон инструмента
        • Надежный двигатель мощностью 2500 Вт
        • Корпус из высокопрочного алюминиевого сплава с двойной изоляцией - для долгого срока службы инструмента
        • Защита от перегрузок и перегрева
        • Перестановка защитного кожуха без применения дополнительных инструментов
        • Плавный пуск
        • Защита двигателя от пыли
        • Угольные щетки с увеличенным ресурсом работы
        • Легкий доступ к угольным щеткам - для быстрой замены