Шлифмашина угловая Hitachi G23MRU
Арт. Х11522
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Hitachi G23MRU применяется для выполнения сложных работ, таких как шлифовка, обдирка, резка и зачистка металлических конструкций, изделий из камня, бетона и кирпича. Надежный двигатель мощностью 2500 Вт обеспечивает эффективную работу инструмента, диск диаметром 230 мм - для оптимальной обработки больших поверхностей. Инструмент оснащен антивибрационной боковой рукояткой для неутомительной работы.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныHitachi G23MRU с системой снижения уровня вибрации делает работу более удобной
- Удобство работы. Узкий корпус редуктора обеспечивает удобство работ в труднодоступных местах
- Безопасная смена оснастки. Для быстрой и безопасной смены шлифовальных дисков инструмент оснащен кнопкой блокировки шпинделя
- Охлаждение. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение самых нагретых зон инструмента
- Надежный двигатель мощностью 2500 Вт
- Корпус из высокопрочного алюминиевого сплава с двойной изоляцией - для долгого срока службы инструмента
- Защита от перегрузок и перегрева
- Перестановка защитного кожуха без применения дополнительных инструментов
- Плавный пуск
- Защита двигателя от пыли
- Угольные щетки с увеличенным ресурсом работы
- Легкий доступ к угольным щеткам - для быстрой замены