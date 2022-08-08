Шлифмашина угловая Hitachi G23MRU

Преимущества

Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныHitachi G23MRU с системой снижения уровня вибрации делает работу более удобной

Удобство работы. Узкий корпус редуктора обеспечивает удобство работ в труднодоступных местах

Безопасная смена оснастки. Для быстрой и безопасной смены шлифовальных дисков инструмент оснащен кнопкой блокировки шпинделя

Охлаждение. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение самых нагретых зон инструмента

Надежный двигатель мощностью 2500 Вт

Корпус из высокопрочного алюминиевого сплава с двойной изоляцией - для долгого срока службы инструмента

Защита от перегрузок и перегрева

Перестановка защитного кожуха без применения дополнительных инструментов

Плавный пуск

Защита двигателя от пыли

Угольные щетки с увеличенным ресурсом работы

Легкий доступ к угольным щеткам - для быстрой замены

Угловая шлифмашина Hitachi G23MRU применяется для выполнения сложных работ, таких как шлифовка, обдирка, резка и зачистка металлических конструкций, изделий из камня, бетона и кирпича. Надежный двигатель мощностью 2500 Вт обеспечивает эффективную работу инструмента, диск диаметром 230 мм - для оптимальной обработки больших поверхностей. Инструмент оснащен антивибрационной боковой рукояткой для неутомительной работы.