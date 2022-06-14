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Угловая шлифмашина Hitachi G23ST+ алмазный диск Carat
5.0
3
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Hitachi G23ST+ алмазный диск Carat
    Арт. Х12725434
    5.0
    3
    Угловая шлифмашина Hitachi G23ST+ алмазный диск Carat
    Угловая шлифмашина Hitachi G23ST+ алмазный диск Carat
    Угловая шлифмашина Hitachi G23ST+ алмазный диск Carat
    Угловая шлифмашина Hitachi G23ST+ алмазный диск Carat
      Угловая шлифмашина Hitachi G23ST+ алмазный диск Carat
      Угловая шлифмашина Hitachi G23ST+ алмазный диск Carat
      Угловая шлифмашина Hitachi G23ST+ алмазный диск Carat
      Угловая шлифмашина Hitachi G23ST+ алмазный диск Carat

      Угловая шлифмашина Hitachi G23ST+ алмазный диск Carat

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725434
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Hitachi G23ST+ алмазный диск Carat применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Благодаря блокировке шпинделя, легко и просто заменить рабочую оснастку. Кожух защищает от искр и частиц обрабатываемого материала во время работы, а также от осколков в случае возможного разрушения диска. Модель поставляется с алмазным диском Carat, поэтому можно приступать к работе сразу после покупки.

        Преимущества

        • Устойчивость к перегрузкам выше на 20 %
        • Большой выключатель - для лучшего контроля
        • Диаметр сердечника статора уменьшен на 6 мм
        • Мощный двигатель - для высокой производительности
        • Лабиринтная конструкция - для защиты мотора от пыли строительного мусора
        • Эффективное охлаждение обмотки статора - для долгого срока службы угловой шлифмашины Hitachi G23ST
        • В комплект входит алмазный диск Carat
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки