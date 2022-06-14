Преимущества

Устойчивость к перегрузкам выше на 20 %

Большой выключатель - для лучшего контроля

Диаметр сердечника статора уменьшен на 6 мм

Мощный двигатель - для высокой производительности

Лабиринтная конструкция - для защиты мотора от пыли строительного мусора

Эффективное охлаждение обмотки статора - для долгого срока службы угловой шлифмашины Hitachi G23ST

В комплект входит алмазный диск Carat

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Угловая шлифмашина Hitachi G23ST+ алмазный диск Carat применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Благодаря блокировке шпинделя, легко и просто заменить рабочую оснастку. Кожух защищает от искр и частиц обрабатываемого материала во время работы, а также от осколков в случае возможного разрушения диска. Модель поставляется с алмазным диском Carat, поэтому можно приступать к работе сразу после покупки.