Угловая шлифмашина Hitachi G23ST+ алмазный диск Carat
Арт. Х12725434
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Hitachi G23ST+ алмазный диск Carat применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Благодаря блокировке шпинделя, легко и просто заменить рабочую оснастку. Кожух защищает от искр и частиц обрабатываемого материала во время работы, а также от осколков в случае возможного разрушения диска. Модель поставляется с алмазным диском Carat, поэтому можно приступать к работе сразу после покупки.
Преимущества
- Устойчивость к перегрузкам выше на 20 %
- Большой выключатель - для лучшего контроля
- Диаметр сердечника статора уменьшен на 6 мм
- Мощный двигатель - для высокой производительности
- Лабиринтная конструкция - для защиты мотора от пыли строительного мусора
- Эффективное охлаждение обмотки статора - для долгого срока службы угловой шлифмашины Hitachi G23ST
- В комплект входит алмазный диск Carat
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки