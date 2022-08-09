Шлифмашина угловая Интерскол 230/2300Т

Преимущества

Мощный двигатель (2300 Вт) - для высокой производительности

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Трехпозиционная дополнительная рукоятка

Поворотная основная рукоятка

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Плавный пуск

Фиксация выключателя

Кожух - для защиты от искр и пыли

Класс безопасности машины по ГОСТ12.2.013.0-91: II

Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2300Т 360.1.0.40 оснащена мощным двигателем на 2300 Вт, который развивает скорость вращения диска до 6500 оборотов в минуту, что обеспечивает высокую производительность. Функция блокировки обеспечивает быструю и безопасную замену расходного материала. Основная рукоятка является поворотной, а дополнительная может устанавливаться в трех положениях. Наружное расположение технического узла позволяет быстро заменять угольные щетки.