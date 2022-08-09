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Шлифмашина угловая Интерскол 230/2300Т
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Интерскол 230/2300Т
    Арт. Х12725394
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Интерскол 230/2300Т
    Шлифмашина угловая Интерскол 230/2300Т
    Шлифмашина угловая Интерскол 230/2300Т
    Шлифмашина угловая Интерскол 230/2300Т
      Шлифмашина угловая Интерскол 230/2300Т
      Шлифмашина угловая Интерскол 230/2300Т
      Шлифмашина угловая Интерскол 230/2300Т
      Шлифмашина угловая Интерскол 230/2300Т

      Шлифмашина угловая Интерскол 230/2300Т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12725394
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2300Т 360.1.0.40 оснащена мощным двигателем на 2300 Вт, который развивает скорость вращения диска до 6500 оборотов в минуту, что обеспечивает высокую производительность. Функция блокировки обеспечивает быструю и безопасную замену расходного материала. Основная рукоятка является поворотной, а дополнительная может устанавливаться в трех положениях. Наружное расположение технического узла позволяет быстро заменять угольные щетки.

        Преимущества

        • Мощный двигатель (2300 Вт) - для высокой производительности
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Трехпозиционная дополнительная рукоятка
        • Поворотная основная рукоятка
        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
        • Плавный пуск
        • Фиксация выключателя
        • Кожух - для защиты от искр и пыли
        • Класс безопасности машины по ГОСТ12.2.013.0-91: II