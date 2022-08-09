Шлифмашина угловая Интерскол 230/2300Т
Арт. Х12725394
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2300Т 360.1.0.40 оснащена мощным двигателем на 2300 Вт, который развивает скорость вращения диска до 6500 оборотов в минуту, что обеспечивает высокую производительность. Функция блокировки обеспечивает быструю и безопасную замену расходного материала. Основная рукоятка является поворотной, а дополнительная может устанавливаться в трех положениях. Наружное расположение технического узла позволяет быстро заменять угольные щетки.
Преимущества
- Мощный двигатель (2300 Вт) - для высокой производительности
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка
- Поворотная основная рукоятка
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
- Плавный пуск
- Фиксация выключателя
- Кожух - для защиты от искр и пыли
- Класс безопасности машины по ГОСТ12.2.013.0-91: II