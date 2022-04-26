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Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00
5.0
2
4 999 ₽
6 310 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00
    Арт. Х12725468
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00

      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00

      • -1 311 ₽
      4 999 ₽
      6 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725468
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      • -1 311 ₽
      4 999 ₽
      6 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00 оснащена высокопроизводительным двигателем. Корпус и нижняя крышка редуктора выполнены из магниевого сплава, что увеличивает рабочий ресурс инструмента. Трехпозиционная дополнительная рукоятка обеспечивает надежное удержание шлифмашины и удобное управление при обработке труднодоступных мест. Щетки при износе автоматически отключаются и могут быть заменены самостоятельно, без обращения в сервисные центры.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Защита от перегрузки
        • Автоматически отключаемые по износу щетки
        • Обрезиненный корпус основной рукоятки
        • Специальный высокопроизводительный двигатель - для работы в продолжительном режиме
        • Лабиринтное уплотнение шпинделя
        • Закрытый подшипник качения на шпинделе
        • Корпус и нижняя крышка редуктора из магниевого сплава - для долгого срока службы
        • Косозубый конический редуктор снижает уровень шума
        • Электронная регулировка оборото - для работы с разными материалами
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Защита от непреднамеренного пуска
        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
        • Трехпозиционная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00
        • Длина сетевого кабеля - 3 м 