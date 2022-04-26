Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00
Арт. Х12725468
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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- Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00 оснащена высокопроизводительным двигателем. Корпус и нижняя крышка редуктора выполнены из магниевого сплава, что увеличивает рабочий ресурс инструмента. Трехпозиционная дополнительная рукоятка обеспечивает надежное удержание шлифмашины и удобное управление при обработке труднодоступных мест. Щетки при износе автоматически отключаются и могут быть заменены самостоятельно, без обращения в сервисные центры.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Защита от перегрузки
- Автоматически отключаемые по износу щетки
- Обрезиненный корпус основной рукоятки
- Специальный высокопроизводительный двигатель - для работы в продолжительном режиме
- Лабиринтное уплотнение шпинделя
- Закрытый подшипник качения на шпинделе
- Корпус и нижняя крышка редуктора из магниевого сплава - для долгого срока службы
- Косозубый конический редуктор снижает уровень шума
- Электронная регулировка оборото - для работы с разными материалами
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Защита от непреднамеренного пуска
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
- Трехпозиционная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00
- Длина сетевого кабеля - 3 м