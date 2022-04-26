Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Защита от перегрузки

Автоматически отключаемые по износу щетки

Обрезиненный корпус основной рукоятки

Специальный высокопроизводительный двигатель - для работы в продолжительном режиме

Лабиринтное уплотнение шпинделя

Закрытый подшипник качения на шпинделе

Корпус и нижняя крышка редуктора из магниевого сплава - для долгого срока службы

Косозубый конический редуктор снижает уровень шума

Электронная регулировка оборото - для работы с разными материалами

Плавный пуск - для работы без рывков

Защита от непреднамеренного пуска

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Трехпозиционная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00

Длина сетевого кабеля - 3 м

Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 302.1.0.00 оснащена высокопроизводительным двигателем. Корпус и нижняя крышка редуктора выполнены из магниевого сплава, что увеличивает рабочий ресурс инструмента. Трехпозиционная дополнительная рукоятка обеспечивает надежное удержание шлифмашины и удобное управление при обработке труднодоступных мест. Щетки при износе автоматически отключаются и могут быть заменены самостоятельно, без обращения в сервисные центры.