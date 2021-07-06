Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-180/1800М

Преимущества

Надежный и мощный двигатель

Выключатель с предохранением от непреднамеренного пуска

Защита от пыли и перегрузок

Плавный пуск

Защита от помех в сети

Основная рукоятка легко поворачивается

Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 180/1800 М применяется для резки и шлифовки бетона, камня и металла дисками диаметром не больше 180 мм. Инструмент оснащен поворотной основной рукояткой и трехпозиционной боковой рукояткой. Редуктор надежно защищен от пыли.