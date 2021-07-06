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Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-180/1800М
5.0
4
5 620 ₽
6 960 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-180/1800М
    Арт. Х11303
    5.0
    4
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-180/1800М
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-180/1800М
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-180/1800М
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-180/1800М
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-180/1800М
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-180/1800М
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-180/1800М
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-180/1800М

      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-180/1800М

      • -1 340 ₽
      5 620 ₽
      6 960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х11303
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 340 ₽
      5 620 ₽
      6 960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 180/1800 М применяется для резки и шлифовки бетона, камня и металла дисками диаметром не больше 180 мм. Инструмент оснащен поворотной основной рукояткой и трехпозиционной боковой рукояткой. Редуктор надежно защищен от пыли.

        Преимущества

        • Надежный и мощный двигатель
        • Выключатель с предохранением от непреднамеренного пуска
        • Защита от пыли и перегрузок
        • Плавный пуск
        • Защита от помех в сети
        • Основная рукоятка легко поворачивается