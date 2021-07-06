Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-180/1800М
Арт. Х11303
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|8000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 180/1800 М применяется для резки и шлифовки бетона, камня и металла дисками диаметром не больше 180 мм. Инструмент оснащен поворотной основной рукояткой и трехпозиционной боковой рукояткой. Редуктор надежно защищен от пыли.
Преимущества
- Надежный и мощный двигатель
- Выключатель с предохранением от непреднамеренного пуска
- Защита от пыли и перегрузок
- Плавный пуск
- Защита от помех в сети
- Основная рукоятка легко поворачивается