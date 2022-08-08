Шлифмашина угловая Интерскол УШМ-230/2400ЭВ

Преимущества

Высокопроизводительный двигатель угловой шлифмашины Интерскол УШМ-230/2400ЭВ 358.1.0.40 - для продолжительных работ

Замена электрических щеток без открывания корпуса

Трехпозиционная дополнительная рукоятка

Поворотная основная рукоятка

Электронная защита от заклинивания диска

Электронная защита от перегрузки

Плавный пуск

Кожух - для защиты от пыли и искр

Антивибрационные основная и дополнительная рукоятки;

Защита от непреднамеренного включения

Шнур питания в резиновой изоляции

Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2400ЭВ 358.1.0.40 оснащена надежным двигателем мощностью 2400 Вт. Диаметр диска 230 мм - для эффективной обработки больших поверхностей. Благодаря легкому доступу к щеткам можно обслуживать инструмент в домашних условиях. Плавный пуск гарантирует запуск устройства без рывка. Основная и дополнительная рукоятки являются антивибрационными, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Модель имеет кожух для защиты пользователя от искр и пыли.