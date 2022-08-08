Шлифмашина угловая Интерскол УШМ-230/2400ЭВ
Арт. Х12725433
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|6500
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2400ЭВ 358.1.0.40 оснащена надежным двигателем мощностью 2400 Вт. Диаметр диска 230 мм - для эффективной обработки больших поверхностей. Благодаря легкому доступу к щеткам можно обслуживать инструмент в домашних условиях. Плавный пуск гарантирует запуск устройства без рывка. Основная и дополнительная рукоятки являются антивибрационными, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Модель имеет кожух для защиты пользователя от искр и пыли.
Преимущества
- Высокопроизводительный двигатель угловой шлифмашины Интерскол УШМ-230/2400ЭВ 358.1.0.40 - для продолжительных работ
- Замена электрических щеток без открывания корпуса
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка
- Поворотная основная рукоятка
- Электронная защита от заклинивания диска
- Электронная защита от перегрузки
- Плавный пуск
- Кожух - для защиты от пыли и искр
- Антивибрационные основная и дополнительная рукоятки;
- Защита от непреднамеренного включения
- Шнур питания в резиновой изоляции