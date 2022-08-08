Шлифмашина угловая Калибр МШУ 115/500

Преимущества

Безопасность. Инструмент оснащен кнопкой блокировки шпинделя - для безопасной смены оснастки

Долговечность. Корпус редуктора угловой шлифмашины Калибр МШУ 115/50000000023570выполнен из высокопрочного металла - для долгого срока службы инструмента

Удобство управления. Боковая рукоятка инструмента фиксируется слева и справа для удобства управления в различных положениях

Компактные габариты и малый вес - для неутомительной работы

Защита двигателя от пыли

Металлический кожух диска - для защиты оператора от искр и пыли

Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя

Удобный ползунковый переключатель

Угловая шлифмашина Калибр МШУ 115/500 00000023570 предназначена для шлифования, резки и полирования металлических и бетонных конструкций. Инструмент оснащен двигателем мощностью 500 Вт и диском диаметром 115 мм. Небольшие габариты и малый вес делают инструмент удобным в использовании. шлифмашина оснащена боковой рукояткой - для более удобной работы в труднодоступных местах.