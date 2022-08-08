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Шлифмашина угловая Калибр МШУ 115/500
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Калибр МШУ 115/500
    Арт. X1048040714
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Калибр МШУ 115/500
    Шлифмашина угловая Калибр МШУ 115/500
    Шлифмашина угловая Калибр МШУ 115/500
    Шлифмашина угловая Калибр МШУ 115/500
      Шлифмашина угловая Калибр МШУ 115/500
      Шлифмашина угловая Калибр МШУ 115/500
      Шлифмашина угловая Калибр МШУ 115/500
      Шлифмашина угловая Калибр МШУ 115/500

      Шлифмашина угловая Калибр МШУ 115/500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048040714
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Калибр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Калибр МШУ 115/500 00000023570 предназначена для шлифования, резки и полирования металлических и бетонных конструкций. Инструмент оснащен двигателем мощностью 500 Вт и диском диаметром 115 мм. Небольшие габариты и малый вес делают инструмент удобным в использовании. шлифмашина оснащена боковой рукояткой - для более удобной работы в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Безопасность. Инструмент оснащен кнопкой блокировки шпинделя - для безопасной смены оснастки
        • Долговечность. Корпус редуктора угловой шлифмашины Калибр МШУ 115/50000000023570выполнен из высокопрочного металла - для долгого срока службы инструмента
        • Удобство управления. Боковая рукоятка инструмента фиксируется слева и справа для удобства управления в различных положениях
        • Компактные габариты и малый вес - для неутомительной работы
        • Защита двигателя от пыли
        • Металлический кожух диска - для защиты оператора от искр и пыли
        • Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
        • Удобный ползунковый переключатель