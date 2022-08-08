Шлифмашина угловая Калибр МШУ 115/500
Арт. X1048040714
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Калибр МШУ 115/500 00000023570 предназначена для шлифования, резки и полирования металлических и бетонных конструкций. Инструмент оснащен двигателем мощностью 500 Вт и диском диаметром 115 мм. Небольшие габариты и малый вес делают инструмент удобным в использовании. шлифмашина оснащена боковой рукояткой - для более удобной работы в труднодоступных местах.
Преимущества
- Безопасность. Инструмент оснащен кнопкой блокировки шпинделя - для безопасной смены оснастки
- Долговечность. Корпус редуктора угловой шлифмашины Калибр МШУ 115/50000000023570выполнен из высокопрочного металла - для долгого срока службы инструмента
- Удобство управления. Боковая рукоятка инструмента фиксируется слева и справа для удобства управления в различных положениях
- Компактные габариты и малый вес - для неутомительной работы
- Защита двигателя от пыли
- Металлический кожух диска - для защиты оператора от искр и пыли
- Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
- Удобный ползунковый переключатель