Шлифмашина угловая Makita 9077F
Арт. Х12725310
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|7600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Makita 9077 F предназначена для выполнения сложных отрезных и шлифовальных работ по твердому металлу и камню. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 2000 Вт. Комфортную работу и легкость эксплуатации обеспечивают боковая рукоятка и удобная форма корпуса.
Преимущества
- Удобство управления. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Makita 9077 Fобеспечивает удобство работы в труднодоступных местах
- Экономия времени. Быстрая замена угольных щеток обеспечивается наружным расположением технического узла
- Быстрая смена оснастки. Блокировка шпинделя обеспечивает безопасную и быструю смену диска
- Надежность удержания. Удобная форма корпуса основной рукоятки позволяет легко удерживать инструмент в течение долгого времени
- Муфта SJS (Super Joint System) - защита от рывка во время работы и при пуске
- Двойная защитная изоляция
- Защита двигателя и подшипников от загрязнения
- Быстро регулируемый защитный кожух