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Шлифмашина угловая Makita 9077F
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Makita 9077F
    Арт. Х12725310
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Makita 9077F
    Шлифмашина угловая Makita 9077F
    Шлифмашина угловая Makita 9077F
    Шлифмашина угловая Makita 9077F
    Шлифмашина угловая Makita 9077F
      Шлифмашина угловая Makita 9077F
      Шлифмашина угловая Makita 9077F
      Шлифмашина угловая Makita 9077F
      Шлифмашина угловая Makita 9077F
      Шлифмашина угловая Makita 9077F

      Шлифмашина угловая Makita 9077F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725310
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		7600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita 9077 F предназначена для выполнения сложных отрезных и шлифовальных работ по твердому металлу и камню. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 2000 Вт. Комфортную работу и легкость эксплуатации обеспечивают боковая рукоятка и удобная форма корпуса.

        Преимущества

        • Удобство управления. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Makita 9077 Fобеспечивает удобство работы в труднодоступных местах
        • Экономия времени. Быстрая замена угольных щеток обеспечивается наружным расположением технического узла
        • Быстрая смена оснастки. Блокировка шпинделя обеспечивает безопасную и быструю смену диска
        • Надежность удержания. Удобная форма корпуса основной рукоятки позволяет легко удерживать инструмент в течение долгого времени
        • Муфта SJS (Super Joint System) - защита от рывка во время работы и при пуске
        • Двойная защитная изоляция
        • Защита двигателя и подшипников от загрязнения
        • Быстро регулируемый защитный кожух