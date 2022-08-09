Шлифмашина угловая Makita 9077F

Преимущества

Удобство управления. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Makita 9077 Fобеспечивает удобство работы в труднодоступных местах

Экономия времени. Быстрая замена угольных щеток обеспечивается наружным расположением технического узла

Быстрая смена оснастки. Блокировка шпинделя обеспечивает безопасную и быструю смену диска

Надежность удержания. Удобная форма корпуса основной рукоятки позволяет легко удерживать инструмент в течение долгого времени

Муфта SJS (Super Joint System) - защита от рывка во время работы и при пуске

Двойная защитная изоляция

Защита двигателя и подшипников от загрязнения

Быстро регулируемый защитный кожух

Угловая шлифмашина Makita 9077 F предназначена для выполнения сложных отрезных и шлифовальных работ по твердому металлу и камню. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 2000 Вт. Комфортную работу и легкость эксплуатации обеспечивают боковая рукоятка и удобная форма корпуса.