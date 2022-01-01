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Шлифмашина угловая Makita 9500DW
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Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Шлифмашина угловая Makita 9500DW
    Арт. Х11581
    Шлифмашина угловая Makita 9500DW
    Шлифмашина угловая Makita 9500DW
      Шлифмашина угловая Makita 9500DW
      Шлифмашина угловая Makita 9500DW

      Шлифмашина угловая Makita 9500DW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11581

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		5500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • С помощью аккумуляторной угловой шлифмашины Makita 9500 DW можно снять краску и ржавчину, отполировать и заточить металлические изделия. Благодаря аккумулятору, входящему в комплект, использовать инструмент можно в любом необорудованном рабочем месте.

        Преимущества

        • Экономия рабочего времени. Благодаря фиксации шпинделя замена рабочих дисков не составит труда и не займет много времени
        • Продолжительность шлифования без подзарядки составляет 10 минут
        • Имеется функция фиксации выключателя для непрерывной работы
        • В комплекте есть зарядка и аккумулятор