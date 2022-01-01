Шлифмашина угловая Makita 9500DW
Арт. Х11581
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Япония
|
Родина бренда
|Япония
|
Макс. число оборотов, об/мин
|5500
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- С помощью аккумуляторной угловой шлифмашины Makita 9500 DW можно снять краску и ржавчину, отполировать и заточить металлические изделия. Благодаря аккумулятору, входящему в комплект, использовать инструмент можно в любом необорудованном рабочем месте.
Преимущества
- Экономия рабочего времени. Благодаря фиксации шпинделя замена рабочих дисков не составит труда и не займет много времени
- Продолжительность шлифования без подзарядки составляет 10 минут
- Имеется функция фиксации выключателя для непрерывной работы
- В комплекте есть зарядка и аккумулятор