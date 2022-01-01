Шлифмашина угловая Makita 9500DW

Преимущества

Экономия рабочего времени. Благодаря фиксации шпинделя замена рабочих дисков не составит труда и не займет много времени

Продолжительность шлифования без подзарядки составляет 10 минут

Имеется функция фиксации выключателя для непрерывной работы

В комплекте есть зарядка и аккумулятор

С помощью аккумуляторной угловой шлифмашины Makita 9500 DW можно снять краску и ржавчину, отполировать и заточить металлические изделия. Благодаря аккумулятору, входящему в комплект, использовать инструмент можно в любом необорудованном рабочем месте.