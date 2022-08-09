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Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ
    Арт. Х12725336
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ
    Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ
    Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ
    Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ
    Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ
    Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ
    Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ
    Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ
    Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ
      Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ
      Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ
      Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ
      Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ
      Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ
      Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ
      Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ
      Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ
      Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ

      Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725336
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita 9557HNZ оснащена надежным двигателем мощностью 840 Вт и диском диаметром 115 мм. Она предназначена для работы с металлическим конструкциями, изделиями из кирпича, камня и бетона. Блокировка шпинделя позволяет легко и быстро менять оснастку. Благодаря лабиринтной конструкции, обеспечивается защита всех подшипников от пыли и строительного мусора. Поставляется без шлифовального диска.

        Преимущества

        • Надежность работы. Для оптимального охлаждения и надежной работы двигателя на корпусе инструмента есть специальные вентиляционные отверстия в самых нагреваемых зонах
        • Удобство управления. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Makita 9557HNZ обеспечивает комфортную работу в труднодоступных местах
        • Долговечность. Долгий срок службы инструмента обеспечивает корпус редуктора из высокопрочного металла
        • Быстрая смена оснастки. Для безопасной замены шлифовальных дисков инструмент оснащен кнопкой блокировки шпинделя
        • Компактные габариты и малый вес делают работу неутомительной
        • Малый диаметр корпуса - для удобства работы
        • Лабиринтная конструкция обеспечивает защиту двигателя и подшипников от пыли и строительного мусора
        • Защита от перегрева
        • Инструмент укомплектован кожухом - для защиты пользователя от искр и пыли
        • Двойная защитная изоляция