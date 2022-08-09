Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ
Арт. Х12725336
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Makita 9557HNZ оснащена надежным двигателем мощностью 840 Вт и диском диаметром 115 мм. Она предназначена для работы с металлическим конструкциями, изделиями из кирпича, камня и бетона. Блокировка шпинделя позволяет легко и быстро менять оснастку. Благодаря лабиринтной конструкции, обеспечивается защита всех подшипников от пыли и строительного мусора. Поставляется без шлифовального диска.
Преимущества
- Надежность работы. Для оптимального охлаждения и надежной работы двигателя на корпусе инструмента есть специальные вентиляционные отверстия в самых нагреваемых зонах
- Удобство управления. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Makita 9557HNZ обеспечивает комфортную работу в труднодоступных местах
- Долговечность. Долгий срок службы инструмента обеспечивает корпус редуктора из высокопрочного металла
- Быстрая смена оснастки. Для безопасной замены шлифовальных дисков инструмент оснащен кнопкой блокировки шпинделя
- Компактные габариты и малый вес делают работу неутомительной
- Малый диаметр корпуса - для удобства работы
- Лабиринтная конструкция обеспечивает защиту двигателя и подшипников от пыли и строительного мусора
- Защита от перегрева
- Инструмент укомплектован кожухом - для защиты пользователя от искр и пыли
- Двойная защитная изоляция