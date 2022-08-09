Шлифмашина угловая Makita 9557 HNZ

Преимущества

Надежность работы. Для оптимального охлаждения и надежной работы двигателя на корпусе инструмента есть специальные вентиляционные отверстия в самых нагреваемых зонах

Удобство управления. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Makita 9557HNZ обеспечивает комфортную работу в труднодоступных местах

Долговечность. Долгий срок службы инструмента обеспечивает корпус редуктора из высокопрочного металла

Быстрая смена оснастки. Для безопасной замены шлифовальных дисков инструмент оснащен кнопкой блокировки шпинделя

Компактные габариты и малый вес делают работу неутомительной

Малый диаметр корпуса - для удобства работы

Лабиринтная конструкция обеспечивает защиту двигателя и подшипников от пыли и строительного мусора

Защита от перегрева

Инструмент укомплектован кожухом - для защиты пользователя от искр и пыли

Двойная защитная изоляция

Угловая шлифмашина Makita 9557HNZ оснащена надежным двигателем мощностью 840 Вт и диском диаметром 115 мм. Она предназначена для работы с металлическим конструкциями, изделиями из кирпича, камня и бетона. Блокировка шпинделя позволяет легко и быстро менять оснастку. Благодаря лабиринтной конструкции, обеспечивается защита всех подшипников от пыли и строительного мусора. Поставляется без шлифовального диска.