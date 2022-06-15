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Угловая шлифмашина Makita 9557HNK
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita 9557HNK
    Арт. X11933111
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Makita 9557HNK
    Угловая шлифмашина Makita 9557HNK
    Угловая шлифмашина Makita 9557HNK
    Угловая шлифмашина Makita 9557HNK
    Угловая шлифмашина Makita 9557HNK
      Угловая шлифмашина Makita 9557HNK
      Угловая шлифмашина Makita 9557HNK
      Угловая шлифмашина Makita 9557HNK
      Угловая шлифмашина Makita 9557HNK
      Угловая шлифмашина Makita 9557HNK

      Угловая шлифмашина Makita 9557HNK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X11933111
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita 9557HNK предназначена для шлифовки, резки и обдирки металлических конструкций, изделий из кирпича, камня и бетона. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 840 Вт и диском диаметром 115 мм. Небольшой вес и компактные габариты делают шлифмашину удобной в использовании. Комплектуется удобным кейсом для хранения и переноски.

        Преимущества

        • Компактные габариты и малый вес делают работу неутомительной
        • Малый диаметр корпуса - для удобства работы
        • Лабиринтная конструкция обеспечивает защиту двигателя и подшипников от пыли и строительного мусора
        • Защита от перегрева
        • Инструмент укомплектован кожухом - для защиты пользователя от искр и пыли
        • Двойная защитная изоляция
        • Комплектуется удобным кейсом для хранения и переноски