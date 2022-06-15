Угловая шлифмашина Makita 9557HNK
Арт. X11933111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Makita 9557HNK предназначена для шлифовки, резки и обдирки металлических конструкций, изделий из кирпича, камня и бетона. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 840 Вт и диском диаметром 115 мм. Небольшой вес и компактные габариты делают шлифмашину удобной в использовании. Комплектуется удобным кейсом для хранения и переноски.
Преимущества
- Компактные габариты и малый вес делают работу неутомительной
- Малый диаметр корпуса - для удобства работы
- Лабиринтная конструкция обеспечивает защиту двигателя и подшипников от пыли и строительного мусора
- Защита от перегрева
- Инструмент укомплектован кожухом - для защиты пользователя от искр и пыли
- Двойная защитная изоляция
- Комплектуется удобным кейсом для хранения и переноски