Преимущества

Компактные габариты и малый вес делают работу неутомительной

Малый диаметр корпуса - для удобства работы

Лабиринтная конструкция обеспечивает защиту двигателя и подшипников от пыли и строительного мусора

Защита от перегрева

Инструмент укомплектован кожухом - для защиты пользователя от искр и пыли

Двойная защитная изоляция

Комплектуется удобным кейсом для хранения и переноски

Угловая шлифмашина Makita 9557HNK предназначена для шлифовки, резки и обдирки металлических конструкций, изделий из кирпича, камня и бетона. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 840 Вт и диском диаметром 115 мм. Небольшой вес и компактные габариты делают шлифмашину удобной в использовании. Комплектуется удобным кейсом для хранения и переноски.