Преимущества

Высокая стойкость двигателя к повышенным температурам

Защита подшипников от пыли и строительного мусора благодаря специальной конструкции

Маленький диаметр корпуса обеспечивает удобство работы

Усиленные шестерни редуктора

Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ имеет достаточно мощный двигатель для резки каменной кладки. Блокировка шпинделя позволяет быстро заменять диск. Якорь покрыт несколькими слоями защитного лака, а статор - порошковым лаком. Это защищает двигатель от пыли и повреждений, что гарантирует достаточную прочность даже при резке изделий из керамики, кирпича и камня