Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ
Арт. Х12725332
Характеристики
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Производитель
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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Быстрозажимная гайка SDS
|Нет
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Наличие виброручки
|Нет
- Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ имеет достаточно мощный двигатель для резки каменной кладки. Блокировка шпинделя позволяет быстро заменять диск. Якорь покрыт несколькими слоями защитного лака, а статор - порошковым лаком. Это защищает двигатель от пыли и повреждений, что гарантирует достаточную прочность даже при резке изделий из керамики, кирпича и камня
Преимущества
- Высокая стойкость двигателя к повышенным температурам
- Защита подшипников от пыли и строительного мусора благодаря специальной конструкции
- Маленький диаметр корпуса обеспечивает удобство работы
- Усиленные шестерни редуктора