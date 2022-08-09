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Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ
    Арт. Х12725332
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ
    Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ
    Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ
    Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ
    Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ
    Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ
    Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ
      Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ
      Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ
      Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ
      Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ
      Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ
      Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ
      Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ

      Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725332
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Быстрозажимная гайка SDS
      		Нет
      Наличие виброручки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ имеет достаточно мощный двигатель для резки каменной кладки. Блокировка шпинделя позволяет быстро заменять диск. Якорь покрыт несколькими слоями защитного лака, а статор - порошковым лаком. Это защищает двигатель от пыли и повреждений, что гарантирует достаточную прочность даже при резке изделий из керамики, кирпича и камня

        Преимущества

        • Высокая стойкость двигателя к повышенным температурам
        • Защита подшипников от пыли и строительного мусора благодаря специальной конструкции
        • Маленький диаметр корпуса обеспечивает удобство работы
        • Усиленные шестерни редуктора