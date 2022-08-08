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Шлифмашина угловая Makita 9565CV
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Makita 9565CV
    Арт. Х11851
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Makita 9565CV
    Шлифмашина угловая Makita 9565CV
    Шлифмашина угловая Makita 9565CV
    Шлифмашина угловая Makita 9565CV
    Шлифмашина угловая Makita 9565CV
    Шлифмашина угловая Makita 9565CV
      Шлифмашина угловая Makita 9565CV
      Шлифмашина угловая Makita 9565CV
      Шлифмашина угловая Makita 9565CV
      Шлифмашина угловая Makita 9565CV
      Шлифмашина угловая Makita 9565CV
      Шлифмашина угловая Makita 9565CV

      Шлифмашина угловая Makita 9565CV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11851
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		12000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita 9565 CV ( 9565CV ) - компактный высокопроизводительный инструмент с широкими возможностями. Шлифовальная машина оснащена усовершенствованным двигателем Макита на 1400 Вт с усиленной пылезащитой. Совместно с лабиринтным уплотнением и герметичными кнопками управления это обеспечивает эффективную работу инструмента в «пыльных» условиях. Для угловой шлифмашина характерен плавный ход на протяжении всей работы. Это стало возможным благодаря новой приводной системе Super-Joint-System с муфтой скольжения. Кроме того, подобное нововведение существенно снижает вибрацию инструмента и способствует меньшему износу механизма. В инструменте предусмотрена электронная система регулировки числа оборотов, обеспечивающая стабильную скорость вращения рабочей насадки при изменении силы сопротивления. Благодаря новой конструкции угольных щеток и усовершенствованному щеткодержателю, примененному в угловой шлифовальной машине, их ресурс значительно возрос. При определенной степени износа и при перегреве двигателя щетки отключаются автоматически, а их замена при необходимости не составляет особого труда. Также в шлифмашине предусмотрена система блокировки шпинделя, что значительно упрощает процесс смены рабочих насадок и делает его более безопасным. Компактная и легкая шлифмашина удобно ложится в руку. Для максимального контроля над инструментом предусмотрена дополнительная рукоятка с возможностью ее установки в двух позициях. Инструмент оптимален в плане электробезопасности благодаря двойной изоляции и усиленному сетевому шнуру.

        Преимущества

        • Небольшой размер. Удобный для удерживания и управления малый диаметр корпуса
        • Простота пользования. Надежный защитный кожух, для установки которого не требуются дополнительные инструменты
        • Комфортная работа. Дополнительная рукоятка имеет возможность 2-х позиционной установки
        • Угловая шлифмашина с большим запасом мощности, рассчитанная на интенсивную эксплуатацию
        • Регулировка числа оборотов для работы с материалами различной плотности
        • Электронная стабилизация числа оборотов и ограничение пускового тока
        • Запатентованная система Super Joint System с муфтой скольжения предотвращает рывки инструмента при работе и пуске
        • Новая конструкция двигателя с системой пылезащиты
        • Лабиринтное уплотнение для защиты мотора и подшипников от загрязнений
        • Фиксация шпинделя для быстрой замены рабочих насадок
        • Плавный пуск, регулировка скорости вращения