Шлифмашина угловая Makita 9565CV

Преимущества

Небольшой размер. Удобный для удерживания и управления малый диаметр корпуса

Простота пользования. Надежный защитный кожух, для установки которого не требуются дополнительные инструменты

Комфортная работа. Дополнительная рукоятка имеет возможность 2-х позиционной установки

Угловая шлифмашина с большим запасом мощности, рассчитанная на интенсивную эксплуатацию

Регулировка числа оборотов для работы с материалами различной плотности

Электронная стабилизация числа оборотов и ограничение пускового тока

Запатентованная система Super Joint System с муфтой скольжения предотвращает рывки инструмента при работе и пуске

Новая конструкция двигателя с системой пылезащиты

Лабиринтное уплотнение для защиты мотора и подшипников от загрязнений

Фиксация шпинделя для быстрой замены рабочих насадок

Плавный пуск, регулировка скорости вращения

Угловая шлифмашина Makita 9565 CV ( 9565CV ) - компактный высокопроизводительный инструмент с широкими возможностями. Шлифовальная машина оснащена усовершенствованным двигателем Макита на 1400 Вт с усиленной пылезащитой. Совместно с лабиринтным уплотнением и герметичными кнопками управления это обеспечивает эффективную работу инструмента в «пыльных» условиях. Для угловой шлифмашина характерен плавный ход на протяжении всей работы. Это стало возможным благодаря новой приводной системе Super-Joint-System с муфтой скольжения. Кроме того, подобное нововведение существенно снижает вибрацию инструмента и способствует меньшему износу механизма. В инструменте предусмотрена электронная система регулировки числа оборотов, обеспечивающая стабильную скорость вращения рабочей насадки при изменении силы сопротивления. Благодаря новой конструкции угольных щеток и усовершенствованному щеткодержателю, примененному в угловой шлифовальной машине, их ресурс значительно возрос. При определенной степени износа и при перегреве двигателя щетки отключаются автоматически, а их замена при необходимости не составляет особого труда. Также в шлифмашине предусмотрена система блокировки шпинделя, что значительно упрощает процесс смены рабочих насадок и делает его более безопасным. Компактная и легкая шлифмашина удобно ложится в руку. Для максимального контроля над инструментом предусмотрена дополнительная рукоятка с возможностью ее установки в двух позициях. Инструмент оптимален в плане электробезопасности благодаря двойной изоляции и усиленному сетевому шнуру.