Преимущества

Пылезащищенный мотор

Защитная муфта предохраняет от рывков инструмента

Автоматически отключающиеся щетки продлевают срок службы двигателя

Лабиринтное уплотнение защищает мотор и подшипники от загрязнения

Плавный пуск

Регулировка количества оборотов осуществляется колесиком

Инструмент поставляется в кейсе

Угловая шлифмашина Makita 9565CVK предназначена для резки металлических деталей небольшого размера и шлифовки поверхностей. Защитный кожух регулируется без использования дополнительных инструментов, что весьма удобно. Инструмент снабжен специальной предохранительной муфтой для предотвращения рывков инструмента при заклинивании пильного диска в материале. Угольные щетки отключаются автоматически, что повышает срок службы двигателя. Инструмент поставляется в кейсе.