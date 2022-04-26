Угловая шлифмашина Makita 9565CVK
Арт. Х11251
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Makita 9565CVK предназначена для резки металлических деталей небольшого размера и шлифовки поверхностей. Защитный кожух регулируется без использования дополнительных инструментов, что весьма удобно. Инструмент снабжен специальной предохранительной муфтой для предотвращения рывков инструмента при заклинивании пильного диска в материале. Угольные щетки отключаются автоматически, что повышает срок службы двигателя. Инструмент поставляется в кейсе.
Преимущества
- Пылезащищенный мотор
- Защитная муфта предохраняет от рывков инструмента
- Автоматически отключающиеся щетки продлевают срок службы двигателя
- Лабиринтное уплотнение защищает мотор и подшипники от загрязнения
- Плавный пуск
- Регулировка количества оборотов осуществляется колесиком
- Инструмент поставляется в кейсе