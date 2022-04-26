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Угловая шлифмашина Makita 9565CVK
4.7
3
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita 9565CVK
    Арт. Х11251
    4.7
    3
    Угловая шлифмашина Makita 9565CVK
    Угловая шлифмашина Makita 9565CVK
    Угловая шлифмашина Makita 9565CVK
    Угловая шлифмашина Makita 9565CVK
      Угловая шлифмашина Makita 9565CVK
      Угловая шлифмашина Makita 9565CVK
      Угловая шлифмашина Makita 9565CVK
      Угловая шлифмашина Makita 9565CVK

      Угловая шлифмашина Makita 9565CVK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11251
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita 9565CVK предназначена для резки металлических деталей небольшого размера и шлифовки поверхностей. Защитный кожух регулируется без использования дополнительных инструментов, что весьма удобно. Инструмент снабжен специальной предохранительной муфтой для предотвращения рывков инструмента при заклинивании пильного диска в материале. Угольные щетки отключаются автоматически, что повышает срок службы двигателя. Инструмент поставляется в кейсе.

        Преимущества

        • Пылезащищенный мотор
        • Защитная муфта предохраняет от рывков инструмента
        • Автоматически отключающиеся щетки продлевают срок службы двигателя
        • Лабиринтное уплотнение защищает мотор и подшипники от загрязнения
        • Плавный пуск
        • Регулировка количества оборотов осуществляется колесиком
        • Инструмент поставляется в кейсе