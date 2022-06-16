Угловая шлифмашина Makita 9565PCV
Арт. О00000007433
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|12000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Makita 9565PCV шлифует и режет бетон, керамическую и каменную плитку, кирпич и т.д. Имеет эксклюзивную систему Super Joint System, которая предотвращает рывки во время работы. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. На долгий срок службы влияют: Автоматическое отключение угольных щеток при определенной степени износа, лабиринтное уплотнение (защищает мотор и подшипники от грязи), управляемый электроникой плавный пуск (предотвращает рывки при включении шлифмашины). Предусмотрено специальное колесико, с помощью которого можно предварительно выставить оптимальное число оборотов. Это позволяет работать с разными материалами.
Преимущества
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Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса
- Прорезиненная рукоятка не дает руке соскользнуть
- Плавный пуск - для включения Makita 9565PC без рывков путем ограничения пускового момента
- Кожух - для защиты пользователя от пыли и искр (устанавливается без помощи специальных инструментов)
- Двойная защитная изоляция и автоматическое отключение угольных щеток при определенной степени износа - для долгого срока службы
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Электронная система стабилизации количества оборотов
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