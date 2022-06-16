Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса

Прорезиненная рукоятка не дает руке соскользнуть

Плавный пуск - для включения Makita 9565PC без рывков путем ограничения пускового момента

Кожух - для защиты пользователя от пыли и искр (устанавливается без помощи специальных инструментов)

Двойная защитная изоляция и автоматическое отключение угольных щеток при определенной степени износа - для долгого срока службы

Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы

Электронная система стабилизации количества оборотов

Угловая шлифмашина Makita 9565PCV шлифует и режет бетон, керамическую и каменную плитку, кирпич и т.д. Имеет эксклюзивную систему Super Joint System, которая предотвращает рывки во время работы. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. На долгий срок службы влияют: Автоматическое отключение угольных щеток при определенной степени износа, лабиринтное уплотнение (защищает мотор и подшипники от грязи), управляемый электроникой плавный пуск (предотвращает рывки при включении шлифмашины). Предусмотрено специальное колесико, с помощью которого можно предварительно выставить оптимальное число оборотов. Это позволяет работать с разными материалами.