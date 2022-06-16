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Угловая шлифмашина Makita 9565PCV
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita 9565PCV
    Арт. О00000007433
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Makita 9565PCV
    Угловая шлифмашина Makita 9565PCV
    Угловая шлифмашина Makita 9565PCV
    Угловая шлифмашина Makita 9565PCV
      Угловая шлифмашина Makita 9565PCV
      Угловая шлифмашина Makita 9565PCV
      Угловая шлифмашина Makita 9565PCV
      Угловая шлифмашина Makita 9565PCV

      Угловая шлифмашина Makita 9565PCV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007433
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		12000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita 9565PCV шлифует и режет бетон, керамическую и каменную плитку, кирпич и т.д. Имеет эксклюзивную систему Super Joint System, которая предотвращает рывки во время работы. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. На долгий срок службы влияют: Автоматическое отключение угольных щеток при определенной степени износа, лабиринтное уплотнение (защищает мотор и подшипники от грязи), управляемый электроникой плавный пуск (предотвращает рывки при включении шлифмашины). Предусмотрено специальное колесико, с помощью которого можно предварительно выставить оптимальное число оборотов. Это позволяет работать с разными материалами.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса
        • Прорезиненная рукоятка не дает руке соскользнуть
        • Плавный пуск - для включения Makita 9565PC без рывков путем ограничения пускового момента
        • Кожух - для защиты пользователя от пыли и искр (устанавливается без помощи специальных инструментов)
        • Двойная защитная изоляция и автоматическое отключение угольных щеток при определенной степени износа - для долгого срока службы
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Электронная система стабилизации количества оборотов