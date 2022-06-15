Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса

Прорезиненная рукоятка не дает руке соскользнуть

Кожух - для защиты пользователя от пыли и искр (устанавливается без помощи специальных инструментов)

Двойная защитная изоляция - для долгого срока службы Makita 9565PZ

Высокие обороты - для чистого и быстрого реза

Во избежании случайных включений, модель оснащена кнопкой защиты от непреднамеренного запуска

Угловая шлифмашина Makita 9565PZ применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню.Имеет эксклюзивную систему Super Joint System, которая предотвращает рывки во время работы.Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя.Инструмент снабжен большим курковым переключателем, который удобен для работы в любом положении.Наличие дополнительной рукояти гарантирует надежный хват при эксплуатации. Она может устанавливаться с двух сторон, поэтому удобна как для правшей, так и для левшей.