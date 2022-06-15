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Угловая шлифмашина Makita 9565PZ
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita 9565PZ
    Арт. О00000007432
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Makita 9565PZ

      Угловая шлифмашина Makita 9565PZ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007432
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita 9565PZ применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню.
        Имеет эксклюзивную систему Super Joint System, которая предотвращает рывки во время работы.
        Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя.
        Инструмент снабжен большим курковым переключателем, который удобен для работы в любом положении.
        Наличие дополнительной рукояти гарантирует надежный хват при эксплуатации. Она может устанавливаться с двух сторон, поэтому удобна как для правшей, так и для левшей.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса
        • Прорезиненная рукоятка не дает руке соскользнуть
        • Кожух - для защиты пользователя от пыли и искр (устанавливается без помощи специальных инструментов)
        • Двойная защитная изоляция - для долгого срока службы Makita 9565PZ
        • Высокие обороты - для чистого и быстрого реза
        • Во избежании случайных включений, модель оснащена кнопкой защиты от непреднамеренного запуска