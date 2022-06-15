Угловая шлифмашина Makita 9565PZ
Арт. О00000007432
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Makita 9565PZ применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню.
Имеет эксклюзивную систему Super Joint System, которая предотвращает рывки во время работы.
Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя.
Инструмент снабжен большим курковым переключателем, который удобен для работы в любом положении.
Наличие дополнительной рукояти гарантирует надежный хват при эксплуатации. Она может устанавливаться с двух сторон, поэтому удобна как для правшей, так и для левшей.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса
- Прорезиненная рукоятка не дает руке соскользнуть
- Кожух - для защиты пользователя от пыли и искр (устанавливается без помощи специальных инструментов)
- Двойная защитная изоляция - для долгого срока службы Makita 9565PZ
- Высокие обороты - для чистого и быстрого реза
- Во избежании случайных включений, модель оснащена кнопкой защиты от непреднамеренного запуска