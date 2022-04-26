Угловая шлифмашина Makita 9566C
Арт. Х12725442
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Makita 9566 C предназначена для удаления ржавчины, резки и очистки различных материалов. Защитный кожух предохраняет оператора от вылета искр и кусков обрабатываемого материала. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю замену режущего диска.
Выделяется плавным пуском без рывков и стабилизацией частоты оборотов диска при обработке неоднородных участков, за счет муфты SJS обеспечивается защита оператора от риска разлета диска при его зажиме.
Преимущества
- Система автоматического отключения щеток - коллектор двигателя не повреждается при износе щеток
- Привод с муфтой (Super-Joint System) предотвращает появление рывков и обеспечивает плавный запуск
- Стабилизацией частоты оборотов диска при обработке неоднородных участков
- Сетевой шнур длиной 2.5 метра
- Японская сборка