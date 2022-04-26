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Угловая шлифмашина Makita 9566C
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita 9566C
    Арт. Х12725442
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Makita 9566C
    Угловая шлифмашина Makita 9566C
    Угловая шлифмашина Makita 9566C
    Угловая шлифмашина Makita 9566C
      Угловая шлифмашина Makita 9566C
      Угловая шлифмашина Makita 9566C
      Угловая шлифмашина Makita 9566C
      Угловая шлифмашина Makita 9566C

      Угловая шлифмашина Makita 9566C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725442
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita 9566 C предназначена для удаления ржавчины, резки и очистки различных материалов. Защитный кожух предохраняет оператора от вылета искр и кусков обрабатываемого материала. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю замену режущего диска.
        Выделяется плавным пуском без рывков и стабилизацией частоты оборотов диска при обработке неоднородных участков, за счет муфты SJS обеспечивается защита оператора от риска разлета диска при его зажиме.

        Преимущества

        • Система автоматического отключения щеток - коллектор двигателя не повреждается при износе щеток
        • Привод с муфтой (Super-Joint System) предотвращает появление рывков и обеспечивает плавный запуск
        • Стабилизацией частоты оборотов диска при обработке неоднородных участков
        • Сетевой шнур длиной 2.5 метра
        • Японская сборка