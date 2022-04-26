Угловая шлифмашина Makita 9566C

Преимущества

Система автоматического отключения щеток - коллектор двигателя не повреждается при износе щеток

Привод с муфтой (Super-Joint System) предотвращает появление рывков и обеспечивает плавный запуск

Стабилизацией частоты оборотов диска при обработке неоднородных участков

Сетевой шнур длиной 2.5 метра

Японская сборка

Угловая шлифмашина Makita 9566 C предназначена для удаления ржавчины, резки и очистки различных материалов. Защитный кожух предохраняет оператора от вылета искр и кусков обрабатываемого материала. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю замену режущего диска.Выделяется плавным пуском без рывков и стабилизацией частоты оборотов диска при обработке неоднородных участков, за счет муфты SJS обеспечивается защита оператора от риска разлета диска при его зажиме.