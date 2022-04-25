Угловая шлифмашина Makita 9566 CV
Арт. Х11839
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Makita 9566 CV предназначена для резки и шлифовки металлических материалов. Система Super-Joint-System обеспечивает плавную работу без рывков. Перестановка защитного кожуха осуществляется без использования дополнительного инструмента. Двигатель защищен от попадания пыли, что увеличивает срок его службы. Защитный кожух предотвращает выброс искр на оператора.
Преимущества
- Двигатель защищен от попадания пыли
- СистемаSuper-Joint-System предотвращает рывки при работе и пуске
- Защитный кожух можно переставить без использования инструмента
- Автоматическое отключения щеток
- Двойная изоляция
- Электронная регулировка оборотов