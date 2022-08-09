Шлифмашина угловая Makita BGA450RFE

Преимущества

Удобное управление. С помощью дополнительной рукоятки оператор может лучше контролировать работу инструмента

Эргономичный аккумулятор. Благодаря литий-ионному аккумулятору вес инструмента становится в несколько раз меньше, что облегчает работу с ним

Мощный электродвигатель

Удобная конструкция корпуса аккумуляторной угловой шлифмашины Makita BGA450RFE

Плавный пуск в начале работы

Стабилизация числа оборотов двигателя при нагрузке

Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita BGA450RFE обладает всеми необходимыми характеристиками, которые требуются для профессионального использования. Этот инструмент оснащен мощным двигателем с ситемой пылезащиты, которая надолго продлевает срок его службы. Неоходимо отметить, что в этой шлифмашине используются такие же шлифовальные диски, как и на сетевых углошлифмашинах.