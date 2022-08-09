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Шлифмашина угловая Makita BGA450RFE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Шлифмашина угловая Makita BGA450RFE
    Арт. Х12725276
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Makita BGA450RFE
    Шлифмашина угловая Makita BGA450RFE
    Шлифмашина угловая Makita BGA450RFE
    Шлифмашина угловая Makita BGA450RFE
    Шлифмашина угловая Makita BGA450RFE
      Шлифмашина угловая Makita BGA450RFE
      Шлифмашина угловая Makita BGA450RFE
      Шлифмашина угловая Makita BGA450RFE
      Шлифмашина угловая Makita BGA450RFE
      Шлифмашина угловая Makita BGA450RFE

      Шлифмашина угловая Makita BGA450RFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725276
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita BGA450RFE обладает всеми необходимыми характеристиками, которые требуются для профессионального использования. Этот инструмент оснащен мощным двигателем с ситемой пылезащиты, которая надолго продлевает срок его службы. Неоходимо отметить, что в этой шлифмашине используются такие же шлифовальные диски, как и на сетевых углошлифмашинах.

        Преимущества

        • Удобное управление. С помощью дополнительной рукоятки оператор может лучше контролировать работу инструмента
        • Эргономичный аккумулятор. Благодаря литий-ионному аккумулятору вес инструмента становится в несколько раз меньше, что облегчает работу с ним
        • Мощный электродвигатель
        • Удобная конструкция корпуса аккумуляторной угловой шлифмашины Makita BGA450RFE
        • Плавный пуск в начале работы
        • Стабилизация числа оборотов двигателя при нагрузке