Шлифмашина угловая Makita BGA450RFE
Арт. Х12725276
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita BGA450RFE обладает всеми необходимыми характеристиками, которые требуются для профессионального использования. Этот инструмент оснащен мощным двигателем с ситемой пылезащиты, которая надолго продлевает срок его службы. Неоходимо отметить, что в этой шлифмашине используются такие же шлифовальные диски, как и на сетевых углошлифмашинах.
Преимущества
- Удобное управление. С помощью дополнительной рукоятки оператор может лучше контролировать работу инструмента
- Эргономичный аккумулятор. Благодаря литий-ионному аккумулятору вес инструмента становится в несколько раз меньше, что облегчает работу с ним
- Мощный электродвигатель
- Удобная конструкция корпуса аккумуляторной угловой шлифмашины Makita BGA450RFE
- Плавный пуск в начале работы
- Стабилизация числа оборотов двигателя при нагрузке