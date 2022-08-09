Шлифмашина угловая Makita DGA 452RFE

Преимущества

Малый вес позволяет работать длительное время

Присутствует функция защиты от повторного включения

Защитный кожух плотно прилегает к диску, делая работу с инструментом еще более безопасной

Боковая рукоятка может быть установлена в двух положениях

Система пылезащиты препятствует загрязнению двигателя

Электронная система поддержания постоянного количества оборотов под нагрузкой

Угловая шлифмашина Makita DGA452RFE используется для резки мелких труб и шлифования различных поверхностей. Работает с обычными шлифовальными дисками, как и на сетевых УШМ. Имеется защита от повторного пуска и электронный ограничитель тока. Инструмент поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, поэтому подойдёт для тех, у кого уже есть в наличии инструмент с Li-Ion аккумуляторами – нет необходимости переплачивать деньги за еще один аккумулятор и зарядное устройство. Данная модель Makita DGA452RFE заменила предшественника модель Makita BGA452RFE, главной особенностью которой, является возможность использовать аккумуляторы разной емкости от 1.3 Ач до 6.0 Ач.