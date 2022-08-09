Шлифмашина угловая Makita DGA 452RFE
Арт. Х12725414
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Makita DGA452RFE используется для резки мелких труб и шлифования различных поверхностей. Работает с обычными шлифовальными дисками, как и на сетевых УШМ. Имеется защита от повторного пуска и электронный ограничитель тока. Инструмент поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, поэтому подойдёт для тех, у кого уже есть в наличии инструмент с Li-Ion аккумуляторами – нет необходимости переплачивать деньги за еще один аккумулятор и зарядное устройство. Данная модель Makita DGA452RFE заменила предшественника модель Makita BGA452RFE, главной особенностью которой, является возможность использовать аккумуляторы разной емкости от 1.3 Ач до 6.0 Ач.
Преимущества
- Малый вес позволяет работать длительное время
- Присутствует функция защиты от повторного включения
- Защитный кожух плотно прилегает к диску, делая работу с инструментом еще более безопасной
- Боковая рукоятка может быть установлена в двух положениях
- Система пылезащиты препятствует загрязнению двигателя
- Электронная система поддержания постоянного количества оборотов под нагрузкой