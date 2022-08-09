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Шлифмашина угловая Makita DGA 452RFE
5.0
1
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Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Шлифмашина угловая Makita DGA 452RFE
    Арт. Х12725414
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Makita DGA 452RFE
    Шлифмашина угловая Makita DGA 452RFE
    Шлифмашина угловая Makita DGA 452RFE
    Шлифмашина угловая Makita DGA 452RFE
    Шлифмашина угловая Makita DGA 452RFE
    Шлифмашина угловая Makita DGA 452RFE
    Шлифмашина угловая Makita DGA 452RFE
      Шлифмашина угловая Makita DGA 452RFE
      Шлифмашина угловая Makita DGA 452RFE
      Шлифмашина угловая Makita DGA 452RFE
      Шлифмашина угловая Makita DGA 452RFE
      Шлифмашина угловая Makita DGA 452RFE
      Шлифмашина угловая Makita DGA 452RFE
      Шлифмашина угловая Makita DGA 452RFE

      Шлифмашина угловая Makita DGA 452RFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725414
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita DGA452RFE используется для резки мелких труб и шлифования различных поверхностей. Работает с обычными шлифовальными дисками, как и на сетевых УШМ. Имеется защита от повторного пуска и электронный ограничитель тока. Инструмент поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, поэтому подойдёт для тех, у кого уже есть в наличии инструмент с Li-Ion аккумуляторами – нет необходимости переплачивать деньги за еще один аккумулятор и зарядное устройство. Данная модель Makita DGA452RFE заменила предшественника модель Makita BGA452RFE, главной особенностью которой, является возможность использовать аккумуляторы разной емкости от 1.3 Ач до 6.0 Ач.

        Преимущества

        • Малый вес позволяет работать длительное время
        • Присутствует функция защиты от повторного включения
        • Защитный кожух плотно прилегает к диску, делая работу с инструментом еще более безопасной
        • Боковая рукоятка может быть установлена в двух положениях
        • Система пылезащиты препятствует загрязнению двигателя
        • Электронная система поддержания постоянного количества оборотов под нагрузкой