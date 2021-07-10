Угловая шлифмашина Makita GA 4530
Арт. Х12725304
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Makita GA 4530 применяется для выполнения сложных отрезных и шлифовальных работ, а также работ по зачистке металла, камня, кирпича. Инструмент прост в использовании, имеет удобную компактную форму корпуса. Смена дисков и фиксация защитного кожуха производятся без дополнительных инструментов.
Преимущества
- Лабиринтная конструкция обеспечивает защиту подшипников от пыли и строительного мусора
- Усиленная защита двигателя от пыли и повреждений
- Регулировка защитного кожуха без использования инструментов
- Легкий доступ к щеткам - для быстрой их замены
- Металлический корпус редуктора