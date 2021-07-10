Преимущества

Лабиринтная конструкция обеспечивает защиту подшипников от пыли и строительного мусора

Усиленная защита двигателя от пыли и повреждений

Регулировка защитного кожуха без использования инструментов

Легкий доступ к щеткам - для быстрой их замены

Металлический корпус редуктора

Угловая шлифмашина Makita GA 4530 применяется для выполнения сложных отрезных и шлифовальных работ, а также работ по зачистке металла, камня, кирпича. Инструмент прост в использовании, имеет удобную компактную форму корпуса. Смена дисков и фиксация защитного кожуха производятся без дополнительных инструментов.