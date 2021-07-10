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Угловая шлифмашина Makita GA 4530
4.8
5
5 160 ₽
6 210 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita GA 4530
    Арт. Х12725304
    4.8
    5
    Угловая шлифмашина Makita GA 4530
    Угловая шлифмашина Makita GA 4530
    Угловая шлифмашина Makita GA 4530
    Угловая шлифмашина Makita GA 4530
    Угловая шлифмашина Makita GA 4530
      Угловая шлифмашина Makita GA 4530
      Угловая шлифмашина Makita GA 4530
      Угловая шлифмашина Makita GA 4530
      Угловая шлифмашина Makita GA 4530
      Угловая шлифмашина Makita GA 4530

      Угловая шлифмашина Makita GA 4530

      • -1 050 ₽
      5 160 ₽
      6 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725304
      4.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 050 ₽
      5 160 ₽
      6 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Makita GA 4530 применяется для выполнения сложных отрезных и шлифовальных работ, а также работ по зачистке металла, камня, кирпича. Инструмент прост в использовании, имеет удобную компактную форму корпуса. Смена дисков и фиксация защитного кожуха производятся без дополнительных инструментов.

        Преимущества

        • Лабиринтная конструкция обеспечивает защиту подшипников от пыли и строительного мусора
        • Усиленная защита двигателя от пыли и повреждений
        • Регулировка защитного кожуха без использования инструментов
        • Легкий доступ к щеткам - для быстрой их замены
        • Металлический корпус редуктора