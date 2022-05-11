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Угловая шлифмашина Makita GA 4534
5.0
1
5 390 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita GA 4534
    Арт. Х12725500
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Makita GA 4534
    Угловая шлифмашина Makita GA 4534
    Угловая шлифмашина Makita GA 4534
    Угловая шлифмашина Makita GA 4534
    Угловая шлифмашина Makita GA 4534
      Угловая шлифмашина Makita GA 4534
      Угловая шлифмашина Makita GA 4534
      Угловая шлифмашина Makita GA 4534
      Угловая шлифмашина Makita GA 4534
      Угловая шлифмашина Makita GA 4534

      Угловая шлифмашина Makita GA 4534

      5 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725500
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      5 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Makita GA4534 используется в строительных работах для шлифовки, резки или очистки металлических изделий. Боковая рукоятка обеспечивает надежное удержание и удобное управление инструментом. Кожух фиксируется на винте. Для установки кожуха не требуются специальные приспособления. В комплект входит шлифовальный диск, что позволяет приступать к работе сразу после покупки.

        Преимущества

        • Отличное соотношение мощности и веса
        • Превосходная система защиты от пыли
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Кожух - для защиты от искр и пыли (устанавливается без инструмента)
        • Дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Makita GA4534
        • Используется широкая клавиша с предохранителем от случайного включения