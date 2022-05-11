Угловая шлифмашина Makita GA 4534

Преимущества

Отличное соотношение мощности и веса

Превосходная система защиты от пыли

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Кожух - для защиты от искр и пыли (устанавливается без инструмента)

Дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Makita GA4534

Используется широкая клавиша с предохранителем от случайного включения

Угловая шлифмашина Makita GA4534 используется в строительных работах для шлифовки, резки или очистки металлических изделий. Боковая рукоятка обеспечивает надежное удержание и удобное управление инструментом. Кожух фиксируется на винте. Для установки кожуха не требуются специальные приспособления. В комплект входит шлифовальный диск, что позволяет приступать к работе сразу после покупки.