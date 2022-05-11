Угловая шлифмашина Makita GA 4534
Арт. Х12725500
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Макс. число оборотов, об/мин
|11000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
С этим товаром смотрят
4 099 ₽
5 490 ₽
- -1 391 ₽
- Персональная скидка
- Угловая шлифмашина Makita GA4534 используется в строительных работах для шлифовки, резки или очистки металлических изделий. Боковая рукоятка обеспечивает надежное удержание и удобное управление инструментом. Кожух фиксируется на винте. Для установки кожуха не требуются специальные приспособления. В комплект входит шлифовальный диск, что позволяет приступать к работе сразу после покупки.
Преимущества
- Отличное соотношение мощности и веса
- Превосходная система защиты от пыли
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Кожух - для защиты от искр и пыли (устанавливается без инструмента)
- Дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Makita GA4534
- Используется широкая клавиша с предохранителем от случайного включения