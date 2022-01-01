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Шлифмашина угловая Makita GA 7040SF01
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Makita GA 7040SF01
    Арт. Х11858
    Шлифмашина угловая Makita GA 7040SF01
    Шлифмашина угловая Makita GA 7040SF01
    Шлифмашина угловая Makita GA 7040SF01
    Шлифмашина угловая Makita GA 7040SF01
    Шлифмашина угловая Makita GA 7040SF01
    Шлифмашина угловая Makita GA 7040SF01
      Шлифмашина угловая Makita GA 7040SF01
      Шлифмашина угловая Makita GA 7040SF01
      Шлифмашина угловая Makita GA 7040SF01
      Шлифмашина угловая Makita GA 7040SF01
      Шлифмашина угловая Makita GA 7040SF01
      Шлифмашина угловая Makita GA 7040SF01

      Шлифмашина угловая Makita GA 7040SF01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11858

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita GA 7040 SF 01 предназначена для выполнения сложных работ по металлу, кирпичу и бетону. Шлифование, резка, зачистка, обдирка и другие работы с твердыми материалами можно выполнять за счет надежного двигателя мощностью 2600 Вт. Антивибрационная боковая рукоятка и основная рукоятка с мягкой резиновой накладкой обеспечивают комфортную работу с инструментом. Суперфланец позволяет легко демонтировать диск после работы.

        Преимущества

        • Надежное удержание. Основная рукоятка угловой шлифмашиныMakita GA 7040 SF 01 покрыта мягкой резиновой накладкой для снижения уровня вибрации и надежного удержания инструмента
        • Экономия времени. Наружное расположение технического узла позволяет быстро заменять угольные щетки
        • Охлаждение. Вентиляционные отверстия в самых нагреваемых зонах для оптимального охлаждения
        • Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка с системой гашения вибрации обеспечивает комфортную работу с инструментом
        • Быстрая смена оснастки. Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной смены шлифовальных дисков
        • Надежный двигатель мощностью 2600 Вт
        • Расцепляющая муфта
        • Усиленные конические шестерни редуктора
        • Защита двигателя от пыли
        • Резиновый буфер - для защиты обрабатываемой детали от царапин
        • Защита от перегрева
        • Поворотная основная рукоятка - для удобства работы
        • Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов
        • Плавный пуск
        • Суперфланец для легкого демонтажа диска
        • Двойная защитная изоляция