Шлифмашина угловая Makita GA 7040SF01
Арт. Х11858
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|8500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Makita GA 7040 SF 01 предназначена для выполнения сложных работ по металлу, кирпичу и бетону. Шлифование, резка, зачистка, обдирка и другие работы с твердыми материалами можно выполнять за счет надежного двигателя мощностью 2600 Вт. Антивибрационная боковая рукоятка и основная рукоятка с мягкой резиновой накладкой обеспечивают комфортную работу с инструментом. Суперфланец позволяет легко демонтировать диск после работы.
Преимущества
- Надежное удержание. Основная рукоятка угловой шлифмашиныMakita GA 7040 SF 01 покрыта мягкой резиновой накладкой для снижения уровня вибрации и надежного удержания инструмента
- Экономия времени. Наружное расположение технического узла позволяет быстро заменять угольные щетки
- Охлаждение. Вентиляционные отверстия в самых нагреваемых зонах для оптимального охлаждения
- Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка с системой гашения вибрации обеспечивает комфортную работу с инструментом
- Быстрая смена оснастки. Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной смены шлифовальных дисков
- Надежный двигатель мощностью 2600 Вт
- Расцепляющая муфта
- Усиленные конические шестерни редуктора
- Защита двигателя от пыли
- Резиновый буфер - для защиты обрабатываемой детали от царапин
- Защита от перегрева
- Поворотная основная рукоятка - для удобства работы
- Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов
- Плавный пуск
- Суперфланец для легкого демонтажа диска
- Двойная защитная изоляция