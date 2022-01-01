Шлифмашина угловая Makita GA 7040SF01

Преимущества

Надежное удержание. Основная рукоятка угловой шлифмашиныMakita GA 7040 SF 01 покрыта мягкой резиновой накладкой для снижения уровня вибрации и надежного удержания инструмента

Экономия времени. Наружное расположение технического узла позволяет быстро заменять угольные щетки

Охлаждение. Вентиляционные отверстия в самых нагреваемых зонах для оптимального охлаждения

Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка с системой гашения вибрации обеспечивает комфортную работу с инструментом

Быстрая смена оснастки. Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной смены шлифовальных дисков

Надежный двигатель мощностью 2600 Вт

Расцепляющая муфта

Усиленные конические шестерни редуктора

Защита двигателя от пыли

Резиновый буфер - для защиты обрабатываемой детали от царапин

Защита от перегрева

Поворотная основная рукоятка - для удобства работы

Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов

Плавный пуск

Суперфланец для легкого демонтажа диска

Двойная защитная изоляция

Угловая шлифмашина Makita GA 7040 SF 01 предназначена для выполнения сложных работ по металлу, кирпичу и бетону. Шлифование, резка, зачистка, обдирка и другие работы с твердыми материалами можно выполнять за счет надежного двигателя мощностью 2600 Вт. Антивибрационная боковая рукоятка и основная рукоятка с мягкой резиновой накладкой обеспечивают комфортную работу с инструментом. Суперфланец позволяет легко демонтировать диск после работы.