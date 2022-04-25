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Угловая шлифмашина Makita GA 9010C
5.0
2
16 540 ₽
21 690 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita GA 9010C
    Арт. Х11155
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Makita GA 9010C
    Угловая шлифмашина Makita GA 9010C
    Угловая шлифмашина Makita GA 9010C
    Угловая шлифмашина Makita GA 9010C
    Угловая шлифмашина Makita GA 9010C
      Угловая шлифмашина Makita GA 9010C
      Угловая шлифмашина Makita GA 9010C
      Угловая шлифмашина Makita GA 9010C
      Угловая шлифмашина Makita GA 9010C
      Угловая шлифмашина Makita GA 9010C

      Угловая шлифмашина Makita GA 9010C

      • -5 150 ₽
      16 540 ₽
      21 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х11155
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      • -5 150 ₽
      16 540 ₽
      21 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Makita GA 9010 C - небольшая и удобная, справится с резкой металлов, шлифовкой, зачисткой. Редуктор защен от пыли - инструмент дольше проработает без поломок. Постоянная скорость вращения поддерживается электроникой. Редуктор поворачивается.

        Преимущества

        • Плавный пуск
        • Электронная стабилизация оборотов
        • Защитный кожух снимается без инструментов
        • Изношенные угольные щетки отключаются
        • Редуктор защищен от пыли