Угловая шлифмашина Makita GA 9010C
Арт. Х11155
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Макс. число оборотов, об/мин
|6000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Makita GA 9010 C - небольшая и удобная, справится с резкой металлов, шлифовкой, зачисткой. Редуктор защен от пыли - инструмент дольше проработает без поломок. Постоянная скорость вращения поддерживается электроникой. Редуктор поворачивается.
Преимущества
- Плавный пуск
- Электронная стабилизация оборотов
- Защитный кожух снимается без инструментов
- Изношенные угольные щетки отключаются
- Редуктор защищен от пыли