Угловая шлифмашина Makita GA 9010C

Преимущества

Плавный пуск

Электронная стабилизация оборотов

Защитный кожух снимается без инструментов

Изношенные угольные щетки отключаются

Редуктор защищен от пыли

Угловая шлифмашина Makita GA 9010 C - небольшая и удобная, справится с резкой металлов, шлифовкой, зачисткой. Редуктор защен от пыли - инструмент дольше проработает без поломок. Постоянная скорость вращения поддерживается электроникой. Редуктор поворачивается.