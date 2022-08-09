Шлифмашина угловая Makita GA 9020F

Преимущества

Экономия времени. С помощью блокировки шпинделя можно быстро заменить насадку

Быстрое техобслуживание. Легкий доступ к угольным щеткам - для быстрой их замены без необходимости разбирания корпуса

Комфортное пользование. Дополнительная ручка упрощает управление инструментом

Безопасность. Специальный кожух угловой шлифмашины Makita GA 9020 F - для защиты оператора при работе

Охлаждение двигателя. Специальные вентиляционные отверстия - для защиты двигателя от перегрева

Удобное управление. Широкая клавиша включения - для удобного управления машиной, основная рукоятка с эргономичной резиновой накладкой

Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением, можно работать от розетки без заземления

Защита двигателя и редуктора от абразивной пыли

Защита от случайного пуска

Резиновая накладка на корпусе для удобного размещения болгарки на опорной поверхности без взаимных царапин

Мягкая накладка на рукоятке - для комфортного пользования инструментом

Головка редуктора поворачивается на 90 градусов - для удобной работы оператора под углом

Опорная шайба "Суперфланец" - для быстрого и легкого снятия дисков

Усиленные конические шестерни редуктора - для исправной работы шлифмашины на протяжении всего срока службы

Угловая шлифмашина Makita GA 9020 F предназначена для обработки металлов и камня, что возможно за счет пылезащиты редуктора и двигателя. Конические шестерни редуктора усилены для долгой работы без перерыва и риска перегрева. Головка редуктора данной модели поворачивается на 90 градусов для удобной работы оператора под углом. Опорный суперфланец позволяет легко сменить диск после работы.