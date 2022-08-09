Шлифмашина угловая Makita GA 9020F
Арт. Х12725340
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Makita GA 9020 F предназначена для обработки металлов и камня, что возможно за счет пылезащиты редуктора и двигателя. Конические шестерни редуктора усилены для долгой работы без перерыва и риска перегрева. Головка редуктора данной модели поворачивается на 90 градусов для удобной работы оператора под углом. Опорный суперфланец позволяет легко сменить диск после работы.
Преимущества
- Экономия времени. С помощью блокировки шпинделя можно быстро заменить насадку
- Быстрое техобслуживание. Легкий доступ к угольным щеткам - для быстрой их замены без необходимости разбирания корпуса
- Комфортное пользование. Дополнительная ручка упрощает управление инструментом
- Безопасность. Специальный кожух угловой шлифмашины Makita GA 9020 F - для защиты оператора при работе
- Охлаждение двигателя. Специальные вентиляционные отверстия - для защиты двигателя от перегрева
- Удобное управление. Широкая клавиша включения - для удобного управления машиной, основная рукоятка с эргономичной резиновой накладкой
- Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением, можно работать от розетки без заземления
- Защита двигателя и редуктора от абразивной пыли
- Защита от случайного пуска
- Резиновая накладка на корпусе для удобного размещения болгарки на опорной поверхности без взаимных царапин
- Мягкая накладка на рукоятке - для комфортного пользования инструментом
- Головка редуктора поворачивается на 90 градусов - для удобной работы оператора под углом
- Опорная шайба "Суперфланец" - для быстрого и легкого снятия дисков
- Усиленные конические шестерни редуктора - для исправной работы шлифмашины на протяжении всего срока службы