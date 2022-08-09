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Шлифмашина угловая Makita GA 9020F
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Makita GA 9020F
    Арт. Х12725340
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Makita GA 9020F
    Шлифмашина угловая Makita GA 9020F
    Шлифмашина угловая Makita GA 9020F
    Шлифмашина угловая Makita GA 9020F
    Шлифмашина угловая Makita GA 9020F
    Шлифмашина угловая Makita GA 9020F
      Шлифмашина угловая Makita GA 9020F
      Шлифмашина угловая Makita GA 9020F
      Шлифмашина угловая Makita GA 9020F
      Шлифмашина угловая Makita GA 9020F
      Шлифмашина угловая Makita GA 9020F
      Шлифмашина угловая Makita GA 9020F

      Шлифмашина угловая Makita GA 9020F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725340
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita GA 9020 F предназначена для обработки металлов и камня, что возможно за счет пылезащиты редуктора и двигателя. Конические шестерни редуктора усилены для долгой работы без перерыва и риска перегрева. Головка редуктора данной модели поворачивается на 90 градусов для удобной работы оператора под углом. Опорный суперфланец позволяет легко сменить диск после работы.

        Преимущества

        • Экономия времени. С помощью блокировки шпинделя можно быстро заменить насадку
        • Быстрое техобслуживание. Легкий доступ к угольным щеткам - для быстрой их замены без необходимости разбирания корпуса
        • Комфортное пользование. Дополнительная ручка упрощает управление инструментом
        • Безопасность. Специальный кожух угловой шлифмашины Makita GA 9020 F - для защиты оператора при работе
        • Охлаждение двигателя. Специальные вентиляционные отверстия - для защиты двигателя от перегрева
        • Удобное управление. Широкая клавиша включения - для удобного управления машиной, основная рукоятка с эргономичной резиновой накладкой
        • Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением, можно работать от розетки без заземления
        • Защита двигателя и редуктора от абразивной пыли
        • Защита от случайного пуска
        • Резиновая накладка на корпусе для удобного размещения болгарки на опорной поверхности без взаимных царапин
        • Мягкая накладка на рукоятке - для комфортного пользования инструментом
        • Головка редуктора поворачивается на 90 градусов - для удобной работы оператора под углом
        • Опорная шайба "Суперфланец" - для быстрого и легкого снятия дисков
        • Усиленные конические шестерни редуктора - для исправной работы шлифмашины на протяжении всего срока службы