Угловая шлифмашина Metabo W 1100-125 601237000
Арт. Х12725464
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Metabo W 1100-125 601237000 оснащена мощным двигателем, который устойчив к высоким перегрузкам. Дополнительная рукоятка способствует комфортному рабочему процессу. Кожух имеет защиту от проворачивания.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Кожух с защитой от проворачивания - уберегает от пыли и искр
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Защита от непреднамеренного запуска
- Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя
- Дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Metabo W 1100-125 601237000