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Угловая шлифмашина Metabo W 1100-125 601237000
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo W 1100-125 601237000
    Арт. Х12725464
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Metabo W 1100-125 601237000

      Угловая шлифмашина Metabo W 1100-125 601237000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12725464
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo W 1100-125 601237000 оснащена мощным двигателем, который устойчив к высоким перегрузкам. Дополнительная рукоятка способствует комфортному рабочему процессу. Кожух имеет защиту от проворачивания.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Кожух с защитой от проворачивания - уберегает от пыли и искр
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Защита от непреднамеренного запуска
        • Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя
        • Дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Metabo W 1100-125 601237000