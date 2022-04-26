Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Кожух с защитой от проворачивания - уберегает от пыли и искр

Плавный пуск - для работы без рывков

Защита от непреднамеренного запуска

Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя

Дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Metabo W 1100-125 601237000

Угловая шлифмашина Metabo W 1100-125 601237000 оснащена мощным двигателем, который устойчив к высоким перегрузкам. Дополнительная рукоятка способствует комфортному рабочему процессу. Кожух имеет защиту от проворачивания.