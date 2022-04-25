Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Кожух с защитой от проворачивания - уберегает от пыли и искр

Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя

Дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Metabo W 1100-125 601237010

Угловая шлифмашина Metabo W 1100-125 601237010 применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом.