Преимущества

Длинный кабель: 4 м

Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя

Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic

Корпус редуктора может монтироваться с поворотом шагами 90° - для управления левой рукой или для резки

Новый двигатель Metabo Marathon (на него подана патентная заявка) имеет крутящий момент выше на 50% и перегрузочную способность на 20% выше - для более быстрого снятия материала и длительного срока службы

Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010 оснащен новым запатентованным двигателем Metabo Marathon, у которого выше крутящий момент и перегрузочная способность. Шпиндель блокируется при помощи кнопки, расположенной на корпусе редуктора. Это позволяет просто и быстро менять диски. Модель укомплектована антивибрационной боковой рукояткой, которая способствует более надежной и точной работе, а также снижает утомляемость пользователя.