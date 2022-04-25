Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010
Арт. Х12725463
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|9600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010 оснащен новым запатентованным двигателем Metabo Marathon, у которого выше крутящий момент и перегрузочная способность. Шпиндель блокируется при помощи кнопки, расположенной на корпусе редуктора. Это позволяет просто и быстро менять диски. Модель укомплектована антивибрационной боковой рукояткой, которая способствует более надежной и точной работе, а также снижает утомляемость пользователя.
Преимущества
- Длинный кабель: 4 м
- Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic
- Корпус редуктора может монтироваться с поворотом шагами 90° - для управления левой рукой или для резки
- Новый двигатель Metabo Marathon (на него подана патентная заявка) имеет крутящий момент выше на 50% и перегрузочную способность на 20% выше - для более быстрого снятия материала и длительного срока службы