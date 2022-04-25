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Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010
    Арт. Х12725463
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010
    Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010
    Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010
    Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010
    Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010
    Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010
    Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010
    Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010
      Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010
      Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010
      Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010
      Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010
      Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010
      Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010
      Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010
      Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010

      Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725463
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407010 оснащен новым запатентованным двигателем Metabo Marathon, у которого выше крутящий момент и перегрузочная способность. Шпиндель блокируется при помощи кнопки, расположенной на корпусе редуктора. Это позволяет просто и быстро менять диски. Модель укомплектована антивибрационной боковой рукояткой, которая способствует более надежной и точной работе, а также снижает утомляемость пользователя.

        Преимущества

        • Длинный кабель: 4 м
        • Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя
        • Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic
        • Корпус редуктора может монтироваться с поворотом шагами 90° - для управления левой рукой или для резки
        • Новый двигатель Metabo Marathon (на него подана патентная заявка) имеет крутящий момент выше на 50% и перегрузочную способность на 20% выше - для более быстрого снятия материала и длительного срока службы