Шлифмашина угловая Metabo W 12-150 Quick 600407000
Арт. Х12725356
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|9600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407000 оснащена новым двигателем Metabo Marathon, который обеспечивает быстрое снятие материала и длительный срок службы. Дополнительная рукоятка является антивибрационной, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Защитный кожух регулируется без использования дополнительных инструментов и имеет защиту от проворачивания.
Преимущества
- Надежный хват. Удобная дополнительная антивибрационная рукоятка обеспечивает крепкий и надежный хват инструмента обеими руками
- Безопасная смена диска. Кнопка блокировки шпинделя (Metabo Quick) обеспечивает быструю и безопасную замену шлифкругов
- Долговечность. Корпус редуктора выполнен из металла, что способствует защите внутренних узлов от механический повреждений и лучшему отводу тепла
- Безопасность. Защитный кожух уменьшает уровень случайного травматизма даже при полном разрушении шлифовального диска. Для его установки не требуется инструмент
- Длинный кабель: 4 м
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic
- Корпус редуктора может монтироваться с поворотом шагами 90° - для управления левой рукой или для резки
- Новый двигатель Metabo Marathon (на него подана патентная заявка) имеет крутящий момент выше на 50% и перегрузочную способность на 20% выше - для более быстрого снятия материала и длительного срока службы