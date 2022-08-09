Шлифмашина угловая Metabo W 12-150 Quick 600407000

Преимущества

Надежный хват. Удобная дополнительная антивибрационная рукоятка обеспечивает крепкий и надежный хват инструмента обеими руками

Безопасная смена диска. Кнопка блокировки шпинделя (Metabo Quick) обеспечивает быструю и безопасную замену шлифкругов

Долговечность. Корпус редуктора выполнен из металла, что способствует защите внутренних узлов от механический повреждений и лучшему отводу тепла

Безопасность. Защитный кожух уменьшает уровень случайного травматизма даже при полном разрушении шлифовального диска. Для его установки не требуется инструмент

Длинный кабель: 4 м

Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic

Корпус редуктора может монтироваться с поворотом шагами 90° - для управления левой рукой или для резки

Новый двигатель Metabo Marathon (на него подана патентная заявка) имеет крутящий момент выше на 50% и перегрузочную способность на 20% выше - для более быстрого снятия материала и длительного срока службы

Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407000 оснащена новым двигателем Metabo Marathon, который обеспечивает быстрое снятие материала и длительный срок службы. Дополнительная рукоятка является антивибрационной, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Защитный кожух регулируется без использования дополнительных инструментов и имеет защиту от проворачивания.