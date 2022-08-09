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Шлифмашина угловая Metabo W 12-150 Quick 600407000
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo W 12-150 Quick 600407000
    Арт. Х12725356
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo W 12-150 Quick 600407000
    Шлифмашина угловая Metabo W 12-150 Quick 600407000
    Шлифмашина угловая Metabo W 12-150 Quick 600407000
    Шлифмашина угловая Metabo W 12-150 Quick 600407000
    Шлифмашина угловая Metabo W 12-150 Quick 600407000
    Шлифмашина угловая Metabo W 12-150 Quick 600407000
    Шлифмашина угловая Metabo W 12-150 Quick 600407000
      Шлифмашина угловая Metabo W 12-150 Quick 600407000
      Шлифмашина угловая Metabo W 12-150 Quick 600407000
      Шлифмашина угловая Metabo W 12-150 Quick 600407000
      Шлифмашина угловая Metabo W 12-150 Quick 600407000
      Шлифмашина угловая Metabo W 12-150 Quick 600407000
      Шлифмашина угловая Metabo W 12-150 Quick 600407000
      Шлифмашина угловая Metabo W 12-150 Quick 600407000

      Шлифмашина угловая Metabo W 12-150 Quick 600407000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725356
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo W 12-150 Quick 600407000 оснащена новым двигателем Metabo Marathon, который обеспечивает быстрое снятие материала и длительный срок службы. Дополнительная рукоятка является антивибрационной, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Защитный кожух регулируется без использования дополнительных инструментов и имеет защиту от проворачивания.

        Преимущества

        • Надежный хват. Удобная дополнительная антивибрационная рукоятка обеспечивает крепкий и надежный хват инструмента обеими руками
        • Безопасная смена диска. Кнопка блокировки шпинделя (Metabo Quick) обеспечивает быструю и безопасную замену шлифкругов
        • Долговечность. Корпус редуктора выполнен из металла, что способствует защите внутренних узлов от механический повреждений и лучшему отводу тепла
        • Безопасность. Защитный кожух уменьшает уровень случайного травматизма даже при полном разрушении шлифовального диска. Для его установки не требуется инструмент
        • Длинный кабель: 4 м
        • Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
        • Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic
        • Корпус редуктора может монтироваться с поворотом шагами 90° - для управления левой рукой или для резки
        • Новый двигатель Metabo Marathon (на него подана патентная заявка) имеет крутящий момент выше на 50% и перегрузочную способность на 20% выше - для более быстрого снятия материала и длительного срока службы