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Шлифмашина угловая Metabo W 17-150
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo W 17-150
    Арт. Х12725290
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo W 17-150

      Шлифмашина угловая Metabo W 17-150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12725290
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo W 17-150 600169000 предназначена для шлифовки поверхностей и резки деталей небольшого размера. Модель отличается очень высокой мощностью для своего класса. Также стоит отметить большую величину крутящего момента, благодаря чему возможна продуктивная работа при высоких нагрузках. Дополнительная рукоятка является антивибрационной, благодаря чему достигается высокий уровень комфорта рабочего процесса.

        Преимущества

        • Безопасность рабочего процесса. Пильный диск прикрыт плотно прилегающим защитным кожухом, благодаря чему обеспечивается безопасность рабочего процесса
        • Металлический корпус редуктора. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением для более точной посадки внутренних узлов и лучшего отвода тепла
        • Виброгасящая рукоятка. Угловая шлифмашина Metabo W 17-150 600169000 снабжена виброгасящей дополнительной рукояткой, что обеспечивает точный контроль над рабочим процессом
        • Максимальная мощность для своего класса
        • Большой крутящий момент для высоких нагрузок
        • Надежный двигатель Metabo Marathon
        • Поворачиваемая без применения инструмента ручка захвата
        • Установка защитного кожуха без инструмента
        • Рукоятка устанавливается в соответствии с выполняемой работой: слева, справа или сверху
        • Предохранительный выключатель: блокировка против случайного включения
        • Защитная решетка обмотки Metabo
        • Самоотключающиеся угольные щетки