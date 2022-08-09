Шлифмашина угловая Metabo W 17-150

Преимущества

Безопасность рабочего процесса. Пильный диск прикрыт плотно прилегающим защитным кожухом, благодаря чему обеспечивается безопасность рабочего процесса

Металлический корпус редуктора. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением для более точной посадки внутренних узлов и лучшего отвода тепла

Виброгасящая рукоятка. Угловая шлифмашина Metabo W 17-150 600169000 снабжена виброгасящей дополнительной рукояткой, что обеспечивает точный контроль над рабочим процессом

Максимальная мощность для своего класса

Большой крутящий момент для высоких нагрузок

Надежный двигатель Metabo Marathon

Поворачиваемая без применения инструмента ручка захвата

Установка защитного кожуха без инструмента

Рукоятка устанавливается в соответствии с выполняемой работой: слева, справа или сверху

Предохранительный выключатель: блокировка против случайного включения

Защитная решетка обмотки Metabo

Самоотключающиеся угольные щетки

Угловая шлифмашина Metabo W 17-150 600169000 предназначена для шлифовки поверхностей и резки деталей небольшого размера. Модель отличается очень высокой мощностью для своего класса. Также стоит отметить большую величину крутящего момента, благодаря чему возможна продуктивная работа при высоких нагрузках. Дополнительная рукоятка является антивибрационной, благодаря чему достигается высокий уровень комфорта рабочего процесса.