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Шлифмашина угловая Metabo W 2000 2000Вт (180 мм) 606418000
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo W 2000 2000Вт (180 мм) 606418000
    Арт. Х11836
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo W 2000 2000Вт (180 мм) 606418000

      Шлифмашина угловая Metabo W 2000 2000Вт (180 мм) 606418000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11836
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo W 2000 606418000 - это профессиональный электроинструмент с двигателем мощность 2000 Вт. Данная модель предназначена для разделения и чернового шлифования различных материалов. Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях - для лучшего удержания инструмента и более комфортной работы оператора.

        Преимущества

        • Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • Быстрая замена оснастки. Заменить оснастку легко и просто благодаря блокировке шпинделя
        • Безопасность. Специальный кожух с защитой от проворачивания - для защиты оператора при работе
        • Комфортная работа. Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях - для лучшего удержания угловой шлифмашины Metabo W 2000 606418000 и более комфортной работы
        • Быстрая замена угольных щеток. Легкий доступ к угольным щеткам - для их быстрой и легкой замены при износе
        • Удобство пользования. Основная рукоятка имеет выступ на основании - для надежного удержания инструмента и предотвращения его выскальзывания
        • Модель имеет узкий корпус - для лучшего удержания инструмента при работе
        • Двигатель мощностью 2000 Вт - для большей производительности
        • Защита от непреднамеренного пуска - для дополнительной безопасности оператора
        • Угольные щетки отключаются при износе - для защиты двигателя от поломок
        • Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением, поэтому он лучше отводит тепло и прослужит долгое время