Шлифмашина угловая Metabo W 2000 2000Вт (180 мм) 606418000
Арт. Х11836
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|8500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Metabo W 2000 606418000 - это профессиональный электроинструмент с двигателем мощность 2000 Вт. Данная модель предназначена для разделения и чернового шлифования различных материалов. Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях - для лучшего удержания инструмента и более комфортной работы оператора.
Преимущества
- Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
- Быстрая замена оснастки. Заменить оснастку легко и просто благодаря блокировке шпинделя
- Безопасность. Специальный кожух с защитой от проворачивания - для защиты оператора при работе
- Комфортная работа. Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях - для лучшего удержания угловой шлифмашины Metabo W 2000 606418000 и более комфортной работы
- Быстрая замена угольных щеток. Легкий доступ к угольным щеткам - для их быстрой и легкой замены при износе
- Удобство пользования. Основная рукоятка имеет выступ на основании - для надежного удержания инструмента и предотвращения его выскальзывания
- Модель имеет узкий корпус - для лучшего удержания инструмента при работе
- Двигатель мощностью 2000 Вт - для большей производительности
- Защита от непреднамеренного пуска - для дополнительной безопасности оператора
- Угольные щетки отключаются при износе - для защиты двигателя от поломок
- Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением, поэтому он лучше отводит тепло и прослужит долгое время