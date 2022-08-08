Шлифмашина угловая Metabo W 2000 2000Вт (180 мм) 606418000

Преимущества

Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева

Быстрая замена оснастки. Заменить оснастку легко и просто благодаря блокировке шпинделя

Безопасность. Специальный кожух с защитой от проворачивания - для защиты оператора при работе

Комфортная работа. Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях - для лучшего удержания угловой шлифмашины Metabo W 2000 606418000 и более комфортной работы

Быстрая замена угольных щеток. Легкий доступ к угольным щеткам - для их быстрой и легкой замены при износе

Удобство пользования. Основная рукоятка имеет выступ на основании - для надежного удержания инструмента и предотвращения его выскальзывания

Модель имеет узкий корпус - для лучшего удержания инструмента при работе

Двигатель мощностью 2000 Вт - для большей производительности

Защита от непреднамеренного пуска - для дополнительной безопасности оператора

Угольные щетки отключаются при износе - для защиты двигателя от поломок

Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением, поэтому он лучше отводит тепло и прослужит долгое время

Угловая шлифмашина Metabo W 2000 606418000 - это профессиональный электроинструмент с двигателем мощность 2000 Вт. Данная модель предназначена для разделения и чернового шлифования различных материалов. Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях - для лучшего удержания инструмента и более комфортной работы оператора.