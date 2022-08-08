Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 MVT Angle Grinder 606462000

Преимущества

Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя

Поворотная основная рукоятка

Трехпозиционная дополнительная рукоятка

Встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка - для снижения вибраций

Защитный кожух устанавливается без помощи инструмента (имеет фиксацию с защитой от проворачивания)

Предохранительный выключатель Metabo защищает от непреднамеренного включения

Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли - для долгого срока службы

Угловая шлифмашина Metabo W 22-230 MVT Angle Grinder 606462000 оснащена двигателем Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли, что обеспечивает долгий срок службы. Дополнительная рукоятка имеет три позиции установки, благодаря чему работать очень удобно. Для установки защитного кожуха инструмент не требуется. Предохранительный выключатель Metabo защищает от непреднамеренного включения.