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Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 MVT Angle Grinder 606462000
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 MVT Angle Grinder 606462000
    Арт. Х12725367
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 MVT Angle Grinder 606462000
    Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 MVT Angle Grinder 606462000
      Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 MVT Angle Grinder 606462000
      Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 MVT Angle Grinder 606462000

      Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 MVT Angle Grinder 606462000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725367
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo W 22-230 MVT Angle Grinder 606462000 оснащена двигателем Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли, что обеспечивает долгий срок службы. Дополнительная рукоятка имеет три позиции установки, благодаря чему работать очень удобно. Для установки защитного кожуха инструмент не требуется. Предохранительный выключатель Metabo защищает от непреднамеренного включения.

        Преимущества

        • Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя
        • Поворотная основная рукоятка
        • Трехпозиционная дополнительная рукоятка
        • Встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка - для снижения вибраций
        • Защитный кожух устанавливается без помощи инструмента (имеет фиксацию с защитой от проворачивания)
        • Предохранительный выключатель Metabo защищает от непреднамеренного включения
        • Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли - для долгого срока службы