Преимущества

Выносливый двигатель

Отдаваемая мощность: 1500 Вт

Лёгкая замена угольных щеток

Длинный кабель (4 м) - для большего радиуса работы

Блокировка против случайного включения

Угловая шлифмашина Metabo W 2200-230 606435010 имеет трёхпозиционную рукоятку, что обеспечивает точность, комфортность и максимальный контроль при работе. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. Защитный кожух предотвращает выброс искр на оператора. Система защиты от случайного включения делает работу более безопасной.