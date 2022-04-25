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Угловая шлифмашина Metabo W 2200-230 606435010
4.5
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo W 2200-230 606435010
    Арт. Х12725397
    4.5
    2
    Угловая шлифмашина Metabo W 2200-230 606435010
    Угловая шлифмашина Metabo W 2200-230 606435010
    Угловая шлифмашина Metabo W 2200-230 606435010
    Угловая шлифмашина Metabo W 2200-230 606435010
    Угловая шлифмашина Metabo W 2200-230 606435010
      Угловая шлифмашина Metabo W 2200-230 606435010
      Угловая шлифмашина Metabo W 2200-230 606435010
      Угловая шлифмашина Metabo W 2200-230 606435010
      Угловая шлифмашина Metabo W 2200-230 606435010
      Угловая шлифмашина Metabo W 2200-230 606435010

      Угловая шлифмашина Metabo W 2200-230 606435010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725397
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Metabo W 2200-230 606435010 имеет трёхпозиционную рукоятку, что обеспечивает точность, комфортность и максимальный контроль при работе. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. Защитный кожух предотвращает выброс искр на оператора. Система защиты от случайного включения делает работу более безопасной.

        Преимущества

        • Выносливый двигатель
        • Отдаваемая мощность: 1500 Вт
        • Лёгкая замена угольных щеток
        • Длинный кабель (4 м) - для большего радиуса работы
        • Блокировка против случайного включения