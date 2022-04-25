Угловая шлифмашина Metabo W 2200-230 606435010
Арт. Х12725397
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Metabo W 2200-230 606435010 имеет трёхпозиционную рукоятку, что обеспечивает точность, комфортность и максимальный контроль при работе. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. Защитный кожух предотвращает выброс искр на оператора. Система защиты от случайного включения делает работу более безопасной.
Преимущества
- Выносливый двигатель
- Отдаваемая мощность: 1500 Вт
- Лёгкая замена угольных щеток
- Длинный кабель (4 м) - для большего радиуса работы
- Блокировка против случайного включения