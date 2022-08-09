Шлифмашина угловая Metabo W 24-180 2400 Вт. 606445000
Арт. Х11815
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|8500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Metabo W 24-180 606445000 - высокопроизводительный инструмент профессионального класса. Оснащена электродвигателем нового поколения Metabo Marathon, мощностью 2400 Вт. Улучшенная система защиты от пыли. Крутящий момент до 17 Нм и частота вращения 8500 об/мин обеспечивают отличный результат при шлифовке, обдирке, очистке и резке материалов из металла, камня, бетона. Инструмент оснащен ударопрочным корпусом виброзащищенной передней рукояткой Vibratech. При этом рукоятка может быть установлена в 3-х позициях (сверху, справа и слева). Быстрая замена диска возможна благодаря фиксации шпинделя. Также в инструменте предусмотрены такие функции, как блокировка пусковой кнопки, ограничитель пускового тока, горячая замена угольных щеток, защита от перегрева и перегрузок.
Преимущества
- 3-х позиционная дополнительная рукоятка. Дополнительная рукоятка с возможностью установки в 3-х позициях - слева, справа, сверху
- Безопасная замена диска. Кнопка фиксации шпинделя для безопасной замены рабочей насадки
- Надежный инструмент c двигателем нового поколения
- Легко переставляемый защитный кожух
- Защита от перегрева и перегрузок
- Блокировка пусковой кнопки
- Защита от обратного удара в случае заклинивании диска - муфта Metabo S-automatic