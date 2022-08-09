Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифмашина угловая Metabo W 24-180 2400 Вт. 606445000
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo W 24-180 2400 Вт. 606445000
    Арт. Х11815
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo W 24-180 2400 Вт. 606445000

      Шлифмашина угловая Metabo W 24-180 2400 Вт. 606445000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11815
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo W 24-180 606445000 - высокопроизводительный инструмент профессионального класса. Оснащена электродвигателем нового поколения Metabo Marathon, мощностью 2400 Вт. Улучшенная система защиты от пыли. Крутящий момент до 17 Нм и частота вращения 8500 об/мин обеспечивают отличный результат при шлифовке, обдирке, очистке и резке материалов из металла, камня, бетона. Инструмент оснащен ударопрочным корпусом виброзащищенной передней рукояткой Vibratech. При этом рукоятка может быть установлена в 3-х позициях (сверху, справа и слева). Быстрая замена диска возможна благодаря фиксации шпинделя. Также в инструменте предусмотрены такие функции, как блокировка пусковой кнопки, ограничитель пускового тока, горячая замена угольных щеток, защита от перегрева и перегрузок.

        Преимущества

        • 3-х позиционная дополнительная рукоятка. Дополнительная рукоятка с возможностью установки в 3-х позициях - слева, справа, сверху
        • Безопасная замена диска. Кнопка фиксации шпинделя для безопасной замены рабочей насадки
        • Надежный инструмент c двигателем нового поколения
        • Легко переставляемый защитный кожух
        • Защита от перегрева и перегрузок
        • Блокировка пусковой кнопки
        • Защита от обратного удара в случае заклинивании диска - муфта Metabo S-automatic