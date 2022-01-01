Шлифмашина угловая Metabo W 24-230 2400Вт
Арт. Х11838
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Metabo W 24-230 MVT 606467000 оснащена двигателем Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли, благодаря чему рабочий ресурс выше. Кожух пильного диска препятствует вылету искр и стружки в оператора, что делает эксплуатацию безопасной. Для его установки не требуются дополнительные приспособления. Дополнительная рукоятка может устанавливаться слева, справа или сверху. Встроенная амортизационная система снижает уровень вибраций.
Преимущества
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли - для долгого срока службы Metabo W 24-230 MVT 606467000
- Предохранительный выключатель Metabo - защищает от непреднамеренного включения
- Безинструментальная установка защитного кожуха (есть фиксация с защитой от проворачивания)
- Встроенная амортизационная система и дополнительная рукоятка снижают вибрации
- Дополнительная ручка фиксируется в трех положениях
- Поворотная основная рукоятка: высокая надежность и повышенная простота использования при отрезных работах
- Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя