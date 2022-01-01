Шлифмашина угловая Metabo W 24-230 2400Вт

Преимущества

Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли - для долгого срока службы Metabo W 24-230 MVT 606467000

Предохранительный выключатель Metabo - защищает от непреднамеренного включения

Безинструментальная установка защитного кожуха (есть фиксация с защитой от проворачивания)

Встроенная амортизационная система и дополнительная рукоятка снижают вибрации

Дополнительная ручка фиксируется в трех положениях

Поворотная основная рукоятка: высокая надежность и повышенная простота использования при отрезных работах

Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя

Угловая шлифмашина Metabo W 24-230 MVT 606467000 оснащена двигателем Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли, благодаря чему рабочий ресурс выше. Кожух пильного диска препятствует вылету искр и стружки в оператора, что делает эксплуатацию безопасной. Для его установки не требуются дополнительные приспособления. Дополнительная рукоятка может устанавливаться слева, справа или сверху. Встроенная амортизационная система снижает уровень вибраций.