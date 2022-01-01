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Шлифмашина угловая Metabo W 24-230 2400Вт
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo W 24-230 2400Вт
    Арт. Х11838
    Шлифмашина угловая Metabo W 24-230 2400Вт

      Шлифмашина угловая Metabo W 24-230 2400Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11838

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo W 24-230 MVT 606467000 оснащена двигателем Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли, благодаря чему рабочий ресурс выше. Кожух пильного диска препятствует вылету искр и стружки в оператора, что делает эксплуатацию безопасной. Для его установки не требуются дополнительные приспособления. Дополнительная рукоятка может устанавливаться слева, справа или сверху. Встроенная амортизационная система снижает уровень вибраций.

        Преимущества

        • Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли - для долгого срока службы Metabo W 24-230 MVT 606467000
        • Предохранительный выключатель Metabo - защищает от непреднамеренного включения
        • Безинструментальная установка защитного кожуха (есть фиксация с защитой от проворачивания)
        • Встроенная амортизационная система и дополнительная рукоятка снижают вибрации
        • Дополнительная ручка фиксируется в трех положениях
        • Поворотная основная рукоятка: высокая надежность и повышенная простота использования при отрезных работах
        • Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя