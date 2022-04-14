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Угловая шлифмашина Metabo W 2400-230 600378000
5.0
3
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo W 2400-230 600378000
    Арт. Х12725398
    5.0
    3
    Угловая шлифмашина Metabo W 2400-230 600378000

      Угловая шлифмашина Metabo W 2400-230 600378000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725398
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo W 2400-230 600378000 используется в строительных и ремонтных работах для шлифования, резания или зачистки деталей из различных материалов. Дополнительная рукоять позволяет крепко держать инструмент двумя руками в процессе работы. Она может устанавливаться в 3 положениях. Защитный кожух ограждает шлифмашину от попадания абразивной пыли, а также повышает безопасность пользователя.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Боковая трехпозиционная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Metabo W 2400-230 600378000
        • Отключающиеся угольные щетки - для долгого срока службы
        • Кожух - для защиты от искр и пыли