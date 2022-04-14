Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Боковая трехпозиционная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Metabo W 2400-230 600378000

Отключающиеся угольные щетки - для долгого срока службы

Кожух - для защиты от искр и пыли

Угловая шлифмашина Metabo W 2400-230 600378000 используется в строительных и ремонтных работах для шлифования, резания или зачистки деталей из различных материалов. Дополнительная рукоять позволяет крепко держать инструмент двумя руками в процессе работы. Она может устанавливаться в 3 положениях. Защитный кожух ограждает шлифмашину от попадания абразивной пыли, а также повышает безопасность пользователя.