Угловая шлифмашина Metabo W 2400-230 600378000
Арт. Х12725398
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Metabo W 2400-230 600378000 используется в строительных и ремонтных работах для шлифования, резания или зачистки деталей из различных материалов. Дополнительная рукоять позволяет крепко держать инструмент двумя руками в процессе работы. Она может устанавливаться в 3 положениях. Защитный кожух ограждает шлифмашину от попадания абразивной пыли, а также повышает безопасность пользователя.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Боковая трехпозиционная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Metabo W 2400-230 600378000
- Отключающиеся угольные щетки - для долгого срока службы
- Кожух - для защиты от искр и пыли